Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 17:37 |
42
0

24 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Верес

24 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Верес будет принимать луганскую Зарю на домашней арене Авангард в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес занимает 12-е место с 9 очками, а Заря находится на 9-й позиции с 12 очками.

Обслуживать игру будет главный судья Олег Когут из Тернополя.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
