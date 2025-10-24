24 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Верес будет принимать луганскую Зарю на домашней арене Авангард в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес занимает 12-е место с 9 очками, а Заря находится на 9-й позиции с 12 очками.

Обслуживать игру будет главный судья Олег Когут из Тернополя.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.