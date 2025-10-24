Украина. Премьер лига24 октября 2025, 17:37 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
24 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги
24 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Верес будет принимать луганскую Зарю на домашней арене Авангард в Ровно.
Верес занимает 12-е место с 9 очками, а Заря находится на 9-й позиции с 12 очками.
Обслуживать игру будет главный судья Олег Когут из Тернополя.
Читайте также:Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.
