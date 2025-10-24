Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 октября 2025, 17:27 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 октября
В пятницу, 24 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Иттихад – Аль-Хиляль

Ggbet 4.24 – 4.30 – 1.64

21:30 Вердер – Унион Берлин

Ggbet 2.41 – 3.70 – 3.03

21:45 Милан – Пиза

Ggbet 1.36 – 5.52 – 9.90

22:00 Лидс – Вест Хэм

Ggbet 1.86 – 3.76 – 4.75

22:00 Реал Сосьедад – Севилья

Ggbet 2.09 – 3.54 – 3.92

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
