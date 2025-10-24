Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 октября 2025, 01:24 | Обновлено 24 октября 2025, 01:27
ФОТО. Сын известного телеведущого зажигает за Динамо. Забил 12 голов

Дмитрий Решетник забивает за киевское Динамо и достаточно много

ФОТО. Сын известного телеведущого зажигает за Динамо. Забил 12 голов
Instagram. Дмитрий Решетник

Сын украинского телеведущего Григория РешетникаДмитрий Решетник – стал чемпионом турнира Leo Cup-2025, выступая в составе детской команды киевского «Динамо» U-8.

В 11 матчах юные динамовцы забили 61 гол, из которых 12 – на счету Дмитрия.

Организаторы турнира также отметили лучших игроков: Матвея Калинина, вратарей Стефана Сиропулу и Александра Бабыча, а также бомбардира Макара Тимошенко.

Лучшим тренером признан Николай Роздобутько.

фото lifestyle Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
