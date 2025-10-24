ФОТО. Сын известного телеведущого зажигает за Динамо. Забил 12 голов
Дмитрий Решетник забивает за киевское Динамо и достаточно много
Сын украинского телеведущего Григория Решетника – Дмитрий Решетник – стал чемпионом турнира Leo Cup-2025, выступая в составе детской команды киевского «Динамо» U-8.
В 11 матчах юные динамовцы забили 61 гол, из которых 12 – на счету Дмитрия.
Организаторы турнира также отметили лучших игроков: Матвея Калинина, вратарей Стефана Сиропулу и Александра Бабыча, а также бомбардира Макара Тимошенко.
Лучшим тренером признан Николай Роздобутько.
