ФОТО. Как Караваев не забил в пустые с трех метров в матче с Самсунспором
Александр упустил отличную возможность сравнять счет, после чего киевляне пропустили второй
Правый защитник киевского Динамо Александр Караваев не сумел забить в пустые ворота в матче второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.
На 29-й минуте встречи Караваев не сумел замкнуть прострел с левого фланга – мяч срезался и полетел мимо ворот [видео момента]. Александр упустил отличную возможность сравнять счет.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Спустя пять минут Динамо пропустило второй гол и в итоге проиграло первый тайм со счетом 0:2. Голами за Самсунспор отличились Энтони Мусаба и Мариус Муандилмаджи.
Самсунспор и Динамо стартовали на стадионе «19 мая» 23 октября в 22:00 по Киеву.
