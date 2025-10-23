Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как Караваев не забил в пустые с трех метров в матче с Самсунспором
Лига конференций
23 октября 2025, 23:01 | Обновлено 23 октября 2025, 23:04
Александр упустил отличную возможность сравнять счет, после чего киевляне пропустили второй

Правый защитник киевского Динамо Александр Караваев не сумел забить в пустые ворота в матче второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

На 29-й минуте встречи Караваев не сумел замкнуть прострел с левого фланга – мяч срезался и полетел мимо ворот [видео момента]. Александр упустил отличную возможность сравнять счет.

Спустя пять минут Динамо пропустило второй гол и в итоге проиграло первый тайм со счетом 0:2. Голами за Самсунспор отличились Энтони Мусаба и Мариус Муандилмаджи.

Самсунспор и Динамо стартовали на стадионе «19 мая» 23 октября в 22:00 по Киеву.

Александр Караваев Самсунспор Динамо Киев Самсунспор - Динамо Лига конференций
