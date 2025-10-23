ВИДЕО. Офсайда не было? Как Динамо пропустило от Самсунспора на 2-й минуте
Энтони Мусаба быстро вывел турецкую команду вперед в матче второго тура Лиги конференций
Киевское Динамо пропустило быстрый гол от турецкого Самсунспора в матче второго тура Лиги конференций.
Нидерландский форвард Энтони Мусаба поразил ворота бело-синих уже на второй минуте встречи еврокубка и сделал счет 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
VAR проверял эпизод с голом на возможный офсайд, однако положения вне игры найдено не было.
Самсунспор и Динамо проводят встречу на стадионе «19 мая» в турецком городе Самсун.
❗️ ВИДЕО. Офсайда не было? Как Динамо пропустило от Самсунспора на 2-й минуте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»
Эгис Климас – о трилогии против Тайсона Фьюри