Лига конференций
23 октября 2025, 22:10 | Обновлено 23 октября 2025, 22:19
ВИДЕО. Офсайда не было? Как Динамо пропустило от Самсунспора на 2-й минуте

Энтони Мусаба быстро вывел турецкую команду вперед в матче второго тура Лиги конференций

Киевское Динамо пропустило быстрый гол от турецкого Самсунспора в матче второго тура Лиги конференций.

Нидерландский форвард Энтони Мусаба поразил ворота бело-синих уже на второй минуте встречи еврокубка и сделал счет 1:0.

VAR проверял эпизод с голом на возможный офсайд, однако положения вне игры найдено не было.

Самсунспор и Динамо проводят встречу на стадионе «19 мая» в турецком городе Самсун.

видео голов и обзор Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо VAR офсайд (вне игры)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
