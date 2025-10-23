Киевское Динамо пропустило быстрый гол от турецкого Самсунспора в матче второго тура Лиги конференций.

Нидерландский форвард Энтони Мусаба поразил ворота бело-синих уже на второй минуте встречи еврокубка и сделал счет 1:0.

VAR проверял эпизод с голом на возможный офсайд, однако положения вне игры найдено не было.

Самсунспор и Динамо проводят встречу на стадионе «19 мая» в турецком городе Самсун.

❗️ ВИДЕО. Офсайда не было? Как Динамо пропустило от Самсунспора на 2-й минуте