Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Турция
23 октября 2025, 16:27 |
1386
0

Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины

Арсений Батагов давно стал ключевым игроком в структуре «Трабзонспора»

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Украинский защитник Арсений Батагов рассказа о своем переходе в турецкий «Трабзонспор», оценил атмосферу в команде, а также признался, что готов играть за сборную, если будет нужен главному тренеру Сергею Реброву:

«Первые несколько месяцев были очень тяжёлыми. У меня было мало возможностей играть. Я набрал оптимальную форму через месяц-два после начала тренировок. Это был мой первый опыт за границей. Раньше я выступал в другой команде. Сейчас у меня всё хорошо. Я рад, что мой футбол радует болельщиков «Трабзонспора».

В команде отличная атмосфера, мы выигрываем матчи. Отношения между игроками просто фантастические. Со мной играют два футболиста из моей страны, Сикан и Зубков – приятно, что они находятся рядом.

Вызов в сборную? Наш тренер Сергей Ребров принимает такие решения. Мне остаётся отдавать все силы на футбольном поле, чтобы заслужить право играть в национальной команде», – сказал Батагов.

Украинский защитник перебрался в турецкую Суперлигу из луганской «Зари» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел девять матчей в чемпионате. Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке считает украинца лидером и ключевым игроком команды.

Батагов сыграл 54 матча за молодежные и юношеские сборные Украины, в которых забил четыре гола.

Наш разведчик в Турции дал Динамо дельный совет перед игрой в ЛК
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Бешикташ взял 3 очка в перенесенном матче Суперлиги. Турнирная таблица
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
