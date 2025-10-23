Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины

Украинский защитник Арсений Батагов рассказа о своем переходе в турецкий «Трабзонспор», оценил атмосферу в команде, а также признался, что готов играть за сборную, если будет нужен главному тренеру Сергею Реброву:

«Первые несколько месяцев были очень тяжёлыми. У меня было мало возможностей играть. Я набрал оптимальную форму через месяц-два после начала тренировок. Это был мой первый опыт за границей. Раньше я выступал в другой команде. Сейчас у меня всё хорошо. Я рад, что мой футбол радует болельщиков «Трабзонспора».

В команде отличная атмосфера, мы выигрываем матчи. Отношения между игроками просто фантастические. Со мной играют два футболиста из моей страны, Сикан и Зубков – приятно, что они находятся рядом.

Вызов в сборную? Наш тренер Сергей Ребров принимает такие решения. Мне остаётся отдавать все силы на футбольном поле, чтобы заслужить право играть в национальной команде», – сказал Батагов.

Украинский защитник перебрался в турецкую Суперлигу из луганской «Зари» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел девять матчей в чемпионате. Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке считает украинца лидером и ключевым игроком команды.

Батагов сыграл 54 матча за молодежные и юношеские сборные Украины, в которых забил четыре гола.