  4. Реал держит в секрете новые контракты. Это политика клуба
Испания
23 октября 2025, 14:28 | Обновлено 23 октября 2025, 14:42
Особая политика мадридского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

На авторитетном ресурсе The Athletic вышел материал, в котором рассказано об удивительной политике Реала по поводу официальных объявлений о новых контрактов.

Мадридский клуб или не объявляет о новых соглашениях вообще, или делает это с большой задержкой.

Руководство очень внимательно относится к тому, как официальное заявление может повлиять на самого игрока и его конкурентов в составе, а также на футболистов, которыми интересуется Реал.

Приводится пример, что объявление о новом контракте центрального защитника может оказать негативное влияние на его конкурента в команде, а также помешать переговорам с потенциальным новичком на эту позицию.

Клуб тщательно выбирал время объявления нового контракта Винисиуса Жуниора: договор подписали летом 2022 года, а официальное заявление на сайте вышло только в ноябре 2023 года.

Сообщается, что минувшим летом Реал продлил контракты Тибо Куртуа (до лета 2027), Браима Диаса (нет информации) и Рауля Асенсио (2031), однако все еще не объявил об этом официально.

Реал Мадрид Тибо Куртуа Браим Диас Рауль Асенсио Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
ivankondrat96
Щось розумне у такому підході все ж таки є. 
