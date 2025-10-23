Тревожный сигнал: Барселона потеряла капитана перед Эль-Классико

28-летний центральный полузащитник и капитан каталонской «Барселоны» Френки де Йонг пропустил тренировку команды за несколько дней до матча с мадридским «Реалом» в Ла Лиге.

По информации источника, Френки не смог выйти на тренировочное поле из-за болезни и общего недомогания.

После медицинского обследования полузащитника изолировали и отправили домой – пока неизвестно, сколько времени ему потребуется для полного восстановления.

В сезоне 2025/26 Фрэнки отыграл 10 поединков за команду, в которых отдал две голевые передачи.

Впереди у «Барселоны» важное противостояние с «Реалом», которое состоится 26 октября на мадридском стадионе. Интригу матчу придает положение команд в турнирной таблице: «Барселона» сейчас занимает второе место (22 очка), тогда как «Реал» возглавляет таблицу (24 балла).