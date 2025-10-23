Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тревожный сигнал: Барселона потеряла капитана перед Эль-Классико
Испания
23 октября 2025, 13:31 | Обновлено 23 октября 2025, 13:32
609
0

Тревожный сигнал: Барселона потеряла капитана перед Эль-Классико

Фрэнки де Йонг ощутил проблемы со здоровьем за пару дней до противостояния

23 октября 2025, 13:31 | Обновлено 23 октября 2025, 13:32
609
0
Тревожный сигнал: Барселона потеряла капитана перед Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

28-летний центральный полузащитник и капитан каталонской «Барселоны» Френки де Йонг пропустил тренировку команды за несколько дней до матча с мадридским «Реалом» в Ла Лиге.

По информации источника, Френки не смог выйти на тренировочное поле из-за болезни и общего недомогания.

После медицинского обследования полузащитника изолировали и отправили домой – пока неизвестно, сколько времени ему потребуется для полного восстановления.

В сезоне 2025/26 Фрэнки отыграл 10 поединков за команду, в которых отдал две голевые передачи.

Впереди у «Барселоны» важное противостояние с «Реалом», которое состоится 26 октября на мадридском стадионе. Интригу матчу придает положение команд в турнирной таблице: «Барселона» сейчас занимает второе место (22 очка), тогда как «Реал» возглавляет таблицу (24 балла).

По теме:
Реал продлил контракты Куртуа и еще 2 игроков. Но держит это в секрете
Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ
Тчуамени поделился ожиданиями от матча с Барселоной
Френки де Йонг Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига болезнь Реал - Барселона
Андрей Витренко Источник: Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 14:10 7
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ

Известно, что решил тренер парижан

ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23 октября 2025, 04:57 4
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус

Вот что сделал Андрей Лунин сразу после финального свистка...

Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли
Футбол | 23.10.2025, 12:13
Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли
Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23.10.2025, 08:14
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Футбол | 22.10.2025, 14:07
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 9
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 135
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 16
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем