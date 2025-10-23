Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерсон РИБЕЙРО: «Украинский футбол – это много силы и борьбы»
Украина. Первая лига
23 октября 2025, 12:56 |
174
0

Андерсон РИБЕЙРО: «Украинский футбол – это много силы и борьбы»

Наставник ФК ЮКСА проанализировал матч с «Левым Берегом»

Андерсон РИБЕЙРО: «Украинский футбол – это много силы и борьбы»
ФК ЮКСА. Андерсон Рибейро

В матче 12-го тура Первой лиги ЮКСА со счетом 0:1 уступила «Левому Берегу». О причинах поражения своей команды рассказал главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Мы создаем моменты, и когда эти моменты мы не реализуем, мы передаем сопернику желание, смелость. И, конечно, в футболе так всегда было. Если ты не забиваешь гол, то рано или поздно у соперника появится возможность, и получишь этот гол в свои ворота. Но футбол таков: мы хотели выиграть, игроки пошли в атаку, контролировали все 45 минут. Во втором тайме мы также создавали моменты, но конечный результат 1:0 в пользу Левого Берега.

Трудно говорить, но футбол таков: иногда мы выигрываем, иногда проигрываем, иногда играем вничью. Мы должны понять, почему мы проиграли и исправим это, чтобы в следующем матче такая ошибка не повторилась. Такое случается. Поэтому мы должны иметь терпение. Судья принимает решение, и мы должны принимать эти решения, потому что именно он руководит игрой на поле. По поводу пенальти, конечно, мы можем спорить, но это его решение. Если он сказал, что нет пенальти, что мы можем сделать? Не было, значит, не было.

Наши игроки очень молоды, и у нас много бразильцев. Они еще не привыкли к украинскому футболу. Я каждый день им говорю, что украинский футбол – это много силы, большого желания и борьбы. И на этой неделе я говорил о Банаде. Я работал с Банадой в футбольной команде Металлист. В Металлисте он футболист с очень хорошей карьерой. У него была блестящая карьера, и я сказал своим игрокам, что они должны быть осторожны, потому что он либо найдет передачу, либо забьет. И именно так и вышло. Он забил гол. Ему 34 года, поэтому я хочу поздравить его. А моим игрокам нужно учиться. Неважно, сколько тебе лет, но если ты вышел на поле, ты должен отдаваться полностью, чтобы мы смогли одержать победу», – сказал Андерсон Рибейро.

чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Андерсон Мендес Рибейро Александр Рябоконь Левый Берег Киев ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
