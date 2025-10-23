Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Пресс-служба Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) определилась со списком претендентов на звание лучшего игрока недели по результатам матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В список включены: форвард «Атлетик Бильбао» Горка Гурусета, вингер голландского «ПСВ» Деннис Ман, хавбек «Боруссии Дортмунд» Феликс Нмеча и полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес.

29-летний испанец Гурусета забил 2 гола во встрече с «Карабахом» (3:1), 27-летний румын Ман забил два гола в ворота «Наполи» (6:2), 26-летний немец Нмеча записал на свой счет 2 забитых мяча в матче с «Копенгагеном» (4:2), а 22-летний испанец Лопес отметился хет-триком против «Олимпиакоса» (6:1).

На сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», в активе которого 9 набранных баллов. Вторая строчка у мюнхенской «Баварии» – 9 очков. Далее идут итальянский «Интер», лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал».