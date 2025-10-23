ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко оценил игру и результаты украинских грандов в нынешнем сезоне, а также признался, почему стоит уволить Александра Шовковского и Арду Турана:

– «Шахтер» по игре абсолютно заслуженно проиграл ЛНЗ 1:4.

– Это уже бардак! Привет Матвиенко и Бондарю. Там счет вообще мог быть 1:8. Когда наши лидеры так теряют очки, «Динамо» пять матчей вничью играют, а «Шахтер» так проигрывает – это позор.

Таких тренеров увольнять надо сразу же. Не может суперклуб, как мы привыкли называть, пять матчей подряд терять очки, а другой суперклуб проигрывать вчистую команде, которая в итоге не факт, что попадет даже в шестерку.

– То есть Турану и Шовковскому время на выход?

– Это не мое дело их увольнять, а президентов – они деньги платят, – уверен Леоненко.

После девяти сыгранных туров «Динамо» набрало 17 баллов и занимает третье место, а «Шахтер» разместился на второй позиции, имея в активе 18 пунктов. Лидером турнирной таблицы является «Кривбасс» (19 баллов).