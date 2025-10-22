Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 17:21
ФОТО. Показали последствия. Полесье пострадало от атаки рф на Украину

Орки снова атаковали Украину дронами и ракетами

ФОТО. Показали последствия. Полесье пострадало от атаки рф на Украину
ФК Полесье.

В ночь с 21 на 22 октября армия рф совершила очередную террористическую атаку на Украину. В результате диких действий орков пострадали как военные, так и гражданские объекты.

Как сообщает пресс-служба Полесья, территория академии «волков» получила повреждения из-за ракетно-дроновой атаки россии. Пострадала инфраструктура, в том числе искусственное поле, построенное ФК «Полесье» для развития юных футболистов. Это поле активно использовалось в тренировочном процессе академии.

«Самое главное – обошлось без жертв среди детей и персонала. Мы осуждаем действия агрессора и призываем всех строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне изуродовали тренировочную базу клуба УПЛ в Киеве.

российско-украинская война Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
