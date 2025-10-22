В одном случае. Известно, получат ли игроки сборной Украины премиальные

Как стало известно Sport.ua, футболисты национальной сборной Украины не одержали премиальных за победы над исландцами и азербайджанцами в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026.

По информации нашего источника, УАФ это не планировала платить за эти победы. Вознаграждение подопечные Сергея Реброва получат только в случае выполнения глобальной задачи: завоевание путевки на мировой футбольный форум.

Тогда каждый игрок сможет рассчитывать на премиальные в пределах 100 тысяч евро. Разумеется, эта сумма может возрасти после дополнительных бонусов со стороны спонсоров и меценатов.

Добавим, что сборной Украины осталось провести в отборочном цикле в своей группе два поединка: 13 ноября в Париже с французами и 16 ноября – с исландцами в Варшаве.

В настоящее время сине-желтые занимают второе место в группе, набрав семь очков.

