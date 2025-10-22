Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В одном случае. Известно, получат ли игроки сборной Украины премиальные
Чемпионат мира
Подопечным Сергея Реброва необходимо пробиться на чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine.

Как стало известно Sport.ua, футболисты национальной сборной Украины не одержали премиальных за победы над исландцами и азербайджанцами в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026.

По информации нашего источника, УАФ это не планировала платить за эти победы. Вознаграждение подопечные Сергея Реброва получат только в случае выполнения глобальной задачи: завоевание путевки на мировой футбольный форум.

Тогда каждый игрок сможет рассчитывать на премиальные в пределах 100 тысяч евро. Разумеется, эта сумма может возрасти после дополнительных бонусов со стороны спонсоров и меценатов.

Добавим, что сборной Украины осталось провести в отборочном цикле в своей группе два поединка: 13 ноября в Париже с французами и 16 ноября – с исландцами в Варшаве.

В настоящее время сине-желтые занимают второе место в группе, набрав семь очков.

Ранее Виталий Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины.

По теме:
Во львовском дерби Рух сыграет в оптимальном составе
«Приедет много фанов из Варшавы». Украинский тренер предупредил Шахтер
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Андрей Писаренко Sport.ua
