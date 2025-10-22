В одном случае. Известно, получат ли игроки сборной Украины премиальные
Подопечным Сергея Реброва необходимо пробиться на чемпионат мира
Как стало известно Sport.ua, футболисты национальной сборной Украины не одержали премиальных за победы над исландцами и азербайджанцами в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026.
По информации нашего источника, УАФ это не планировала платить за эти победы. Вознаграждение подопечные Сергея Реброва получат только в случае выполнения глобальной задачи: завоевание путевки на мировой футбольный форум.
Тогда каждый игрок сможет рассчитывать на премиальные в пределах 100 тысяч евро. Разумеется, эта сумма может возрасти после дополнительных бонусов со стороны спонсоров и меценатов.
Добавим, что сборной Украины осталось провести в отборочном цикле в своей группе два поединка: 13 ноября в Париже с французами и 16 ноября – с исландцами в Варшаве.
В настоящее время сине-желтые занимают второе место в группе, набрав семь очков.
Ранее Виталий Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины.
