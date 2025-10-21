Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Энрике после красной карточки и пенальти от Забарного
Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:58 | Обновлено 21 октября 2025, 23:03
3500
1

ФОТО. Лицо и эмоции Энрике после красной карточки и пенальти от Забарного

Илья получил первую красную карточку в составе парижан

21 октября 2025, 22:58 | Обновлено 21 октября 2025, 23:03
3500
1 Comments
ФОТО. Лицо и эмоции Энрике после красной карточки и пенальти от Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Украинский футболист Илья Забарный получил красную карточку в матче «ПСЖ» против «Байера».

Илья был наказан прямой красной картой на 37-й минуте за задержку соперника руками, что привело к пенальти и голу от леверкузенцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 24-й минуте из-за фола Забарного «Байер» также получил момент забить с отметки, но Гримальдо промахнулся. Илья за этот фол получил желтую карточку.

Это первое удаление футболиста в футболке парижан. Досадный момент от Ильи не сильно повлиял на общий рисунок игры, ведь победители Лиги чемпионов разгромили «Байер» в первом тайме со счетом 4:1.

ФОТО. Лицо и эмоции Энрике после красной карточки и пенальти от Забарного

По теме:
ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве
Холанд и Бернанду Силва. Ман Сити комфортно взял три очка у Вильярреала
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Луис Энрике Байер Лига чемпионов удаление (красная карточка) ПСЖ эмоции Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21 октября 2025, 00:59 9
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер

Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)

Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Теннис | 21 октября 2025, 18:34 8
Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии

Испанка Ева Герреро Альварес выиграла встречу турнира WTA 125 в трех сетах

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21.10.2025, 08:42
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 21.10.2025, 23:35
Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21.10.2025, 08:39
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
хейтерам Забарного смоктати піпку! невдалі матчі у всіх бувають, у Іллі в ПСЖ це перший невдалий матч за 10 зіграних поєдинків. так що обсихайте, кончалиги
Ответить
+3
Популярные новости
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 120
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем