ФОТО. Лицо и эмоции Энрике после красной карточки и пенальти от Забарного
Илья получил первую красную карточку в составе парижан
Украинский футболист Илья Забарный получил красную карточку в матче «ПСЖ» против «Байера».
Илья был наказан прямой красной картой на 37-й минуте за задержку соперника руками, что привело к пенальти и голу от леверкузенцев.
На 24-й минуте из-за фола Забарного «Байер» также получил момент забить с отметки, но Гримальдо промахнулся. Илья за этот фол получил желтую карточку.
Это первое удаление футболиста в футболке парижан. Досадный момент от Ильи не сильно повлиял на общий рисунок игры, ведь победители Лиги чемпионов разгромили «Байер» в первом тайме со счетом 4:1.
