Украинский футболист Илья Забарный получил красную карточку в матче «ПСЖ» против «Байера».

Илья был наказан прямой красной картой на 37-й минуте за задержку соперника руками, что привело к пенальти и голу от леверкузенцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 24-й минуте из-за фола Забарного «Байер» также получил момент забить с отметки, но Гримальдо промахнулся. Илья за этот фол получил желтую карточку.

Это первое удаление футболиста в футболке парижан. Досадный момент от Ильи не сильно повлиял на общий рисунок игры, ведь победители Лиги чемпионов разгромили «Байер» в первом тайме со счетом 4:1.

ФОТО. Лицо и эмоции Энрике после красной карточки и пенальти от Забарного