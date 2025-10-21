ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда

Азербайджанский «Нефтчи» сегодня официально завершил процедуру подписания 33-летнего камерунского форварда Венсана Абубакара.

Футболист перебрался в клуб из Баку на правах свободного агента, оформив контракт на один сезон с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

В «Нефтчи» Абубакар будет выступать под 45-м игровым номером.

Венсан Абубакар является легендарным футболистом для Камеруна. За национальную команду этой страны форвард забил 45 мячей, что является вторым в истории максимальным показателем после Самюэля Это’О, в активе которого 56 голов.