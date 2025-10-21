Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
21 октября 2025, 22:03
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда

Нефтчи завершил подписание Венсана Абубакара

ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
facebook.com/NeftciPFK

Азербайджанский «Нефтчи» сегодня официально завершил процедуру подписания 33-летнего камерунского форварда Венсана Абубакара.

Футболист перебрался в клуб из Баку на правах свободного агента, оформив контракт на один сезон с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

В «Нефтчи» Абубакар будет выступать под 45-м игровым номером.

Венсан Абубакар является легендарным футболистом для Камеруна. За национальную команду этой страны форвард забил 45 мячей, что является вторым в истории максимальным показателем после Самюэля Это’О, в активе которого 56 голов.

