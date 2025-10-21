Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда
Англия
21 октября 2025, 12:52 |
197
2

Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда

Пробиотики тонизируют кишечник, а этот текст – ваше ментальное здоровье

21 октября 2025, 12:52 |
197
2 Comments
Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда
Getty Images/Global Images Ukraine

Мы уже привыкли, что тренеры на наивысшем уровне регулярно отсыпают друг другу комплименты. Это может нравиться или нет, но это данность. И почти не бывает такого, чтобы наставник, который ставит комбинационный футбол в атаке, хвалил того, кто делает что-то прямо противоположное. Например, Гвардиола в Англии больше всего хорошего, есть ощущение, говорил о Клоппе, во время работы здесь Де Дзерби – еще и о Роберто. Потому что он понимал их ход мыслей, потому что ему нравилась игра их команд. Подобное тянется к подобному. А вот Артета вчера сказал много хорошего о Симеоне: что равняется на него, что тот годами поддерживает уровень, что Диего мог бы быть успешным и в АПЛ. Ок, тогда тренеры «Арсенала» и «Атлетико» не антиподы. Они не на противоположных берегах реки. Микель уже почти прямо говорит: «Я не как Пеп».

Артета все больше отдаляется от Гвардиолы, и это прекрасно: мы получаем не очередного последователя Пепа, а наставника с совершенно другими идеями. Такого, который восхищается работой совсем другого испаноязычного тренера. Артета становится собой все больше от сезона к сезону. А наша рубрика такая же приятная, какой была и в первом ее выпуске. Читайте, чтобы убедиться.

Живет жизнь

Getty Images/Global Images Ukraine

Быть тренером – тяжелая задача. Не просто так все новички в профессии жалуются, что седеют: давление чрезвычайное, нервничать приходится 25/8. Мы видели, как в прошлом сезоне тот же Пеп поцарапал себе голову из-за плохой игры своей команды. Прямо во время матча. Тем приятнее осознавать, что хотя бы некоторые тренеры топ-клубов не вынуждены жить в ежедневном стрессе. Вот, например, Энрике первый тайм игры против «Страсбура» (3:3) провел в комментаторской комнате. А еще выставил в составе кучу молодежи, оставил на скамейке запасных многих топов, использовал нескольких футболистов на новых для них позициях... И ничего плохого не случилось. Ничья и потеря очков, но только 1 балл отставания от лидера чемпионата. Зато Энрике развлекся. Можно порадоваться за Луиса, который не только тренирует чемпиона Европы, но и весело проводит время.

Не уволенный, а освобождённый

Первая реакция после увольнения Постекоглу – грусть. Так и не дали шанса проявить себя. Но это не единственное возможное восприятие ситуации. Увольнение настолько быстрое (39 дней, топ-2 в истории АПЛ), что вряд ли будет всерьез рассматриваться потенциальными работодателями Анге. Конечно, владельцы и спортивные директора бывают разные, но здесь аргументы австралийца будут «железными»: получил неподходящий состав, не получил времени и трансферов, еще и уволили после поединка, где просто не полетело (поражение 0:3 при 2.06 xG). У него будут работа и шанс. Причем там, где к нему будет лучшее отношение. В Ноттингеме его не было. Поэтому он не столько уволен с должности, сколько открыт для лучших предложений. Пусть «Форест» мучается сам. Постекоглу свободен, и это повод для улыбки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анге Постекоглу

Интрига, мы скучали

В АПЛ не будет команды, которая наберет менее 30 очков за сезон. Вероятность этого никогда не бывает 100-процентной, но в этом сезоне – близкая к данной отметке. На троих у новичков чемпионата 29 очков, то есть в среднем по 9.67 за 8 туров – это много. Все имеют как минимум 7 очков и 2 победы. «Сандерленд» вообще выигрывает каждую вторую неделю. В зоне вылета «Ноттингем», который имеет хороший состав и даже с новыми тренерами каждый месяц будет выигрывать более-менее регулярно, «Вест Хэм», за который взялся крутой Нуну, и «Вулвз», которые действительно плохи, но имеют деньги и привезут целую толпу португальцев зимой, чтобы только не вылететь. Здесь нет явного фаворита на понижение. А прощаться будем сразу с тремя клубами. Уже интересно. А как увлекательно будет весной! Наконец-то матчи команд второй половины таблицы АПЛ привлекательны.

Спонсоры ностальгии

Новый «Атлетико» не нравится. Есть Альварес и больше забитых голов, но нет той изюминки, которая была. «Матрасники» раньше, еще несколько лет назад, были исключительными, играли так, как никто из топ-команд. А теперь не так. Можно только ностальгировать по тому футболу, тому составу, тому Симеоне... И «Атлетико» немного помог в этом в выходные: победил 1:0. Впервые в сезоне с таким счетом. Как в старые-добрые времена. Тогда все шутили, что сегодня мадридцы точно выиграют 1:0, ты заходил вечером в сеть посмотреть результат – а там действительно 1:0. И тебе приятно на душе, потому что хоть что-то в нашем мире стабильно и предсказуемо. Сейчас этого особенно не хватает. Поэтому живем исключительно чувством ностальгии. Вклад «Атлетико» с его первым в сезоне 1:0 в это маленький, но все же приятный.

Вайбы ЛЧ в Италии

Обновленная ЛЧ – топ. Плей-офф почти такой же, как и раньше, но вот основной этап стал интереснее: больше топ-матчей, больше поединков с интригой, борьба до последнего тура. Но еще одна деталь: по итогам любого тура команда может потерять/подняться на 5+ позиций. Особенно если начинает его в середине таблицы. Потому что плотность – сумасшедшая. Поэтому победа/поражение ощущается значимой. Вот то же самое сейчас в Серии А. Несколько туров назад лидером был «Наполи», далее – «Милан», затем – «Рома». Сейчас снова все изменилось, теперь на втором месте «Интер», а «Ювентус» вне топ-6. Все теряют, но никто из топов, кроме «Лацио», не проваливается на старте. Все в борьбе за высшие позиции. Поэтому непримечательный и незрелищный матч «Ромы» с «Интером» (0:1) – важный и событие. Серия А – единственная топ-лига сейчас, где интересно смотреть не только футбол, но и турнирную таблицу. Это нравится.

Самые робингудные Робин Гуды

Getty Images/Global Images Ukraine

«Брайтон» победил «Ньюкасл» (2:1). Ранее одолел «Ман Сити» и «Челси». Казалось бы, после таких побед должен был быть, как тот же «Борнмут», в зоне ЛЧ или около того – однако нет. Только в середине таблицы. Как так? Потому что не выиграл у «Фулхэма», «Эвертона» и «Вулвз». «Брайтон» теряет «свои» очки и берет «чужие». Робин Гуд? Безусловно. Таких много. Но даже самые нестабильные иногда проигрывают топам и выигрывают у аутсайдеров. Однако не «Брайтон». Он крайне стабилен в своей нестабильности. Король всех Робин Гудов на данный момент. Самый робингудский из них всех. И это доказывает, что робингудство в футболе – это спектр. О таком «Брайтоне» легко писать каждую неделю. Впечатляет стабильно. Радует и разочаровывает. Всегда вызывает эмоции. Команд, которые никогда не оставляют равнодушными, мало. Ценим «чаек».

Быки за спиной

«Бавария» станет чемпионом Германии – это понятно. Перед стартом сезона можно было предположить, что нет, если клуб накроют травмы, но у мюнхенцев сейчас 7 из 7 – на момент, когда/если накроют, интриги уже просто не будет. Но по состоянию на последние недели октября у нас есть сенсационный преследователь чемпиона – «Лейпциг». Кто бы мог подумать после 0:6 в первом туре! Тогда РБ сгорел «Баварии», но потом просто брал свое – и насобирал 16 очков в 6 матчах. Единственная потеря – против «Боруссии» в Дортмунде (1:1). То есть после поражения «Наполи» в Европе осталось только 5 команд без потерь в лигах против нетоповых коллективов вообще: «Арсенал», «Марсель», «Бавария», «Реал» и «Лейпциг». Ничего себе такая компания у «бычков»! Достойные преследователи чемпиона. Одни из лучших в Европе по стабильности побед над более слабыми.

Мстители

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Джованни Симеоне – пожалуй, наименее талантливый из сыновей уже легендарного тренера. Поэтому в 30 лет играет только за «Торино», а пик его карьеры – скамейка запасных в Неаполе. Там он выиграл титулы Серии А, но забил 6 голов в чемпионате за 3 сезона – мизер для форварда. А теперь вообще оказался ненужным. Барони – тренер-неудачник, который в 60 впервые возглавил топ-клуб – и уже через год был уволен. Не понравился боссам «Лацио», которые хотели без инвестиций выигрывать у более богатых клубов Серии А – а тренер «лишь» к 7 строчке в таблице привел (а где «орлы» сейчас?). И Симеоне, и Барони получили второй шанс в «Торино». И воспользовались: в субботу туринцы одолели сам «Наполи» (1:0), а Джованни забил. Мотивация что-то кому-то доказать творит чудеса. Вот такие настоящие мстители на вид, а не зеленые с молотами. За этих, кстати, невольно болеешь не меньше.

Заметная незаметная работа

Обычно замечают только тех, кто делает хайлайты в атаке. Это естественно: мы смотрим футбол ради эмоций, а действия, которые приближают голы, воспринимаются более эмоционально, чем те, которые нас от них отдаляют. Поэтому Месси и Роналду годами выигрывали Золотые мячи, а вот полузащитники долго-долго не могли. Поэтому Педри с топ-сезоном в голосовании на ЗМ вне топ-10, а Вини с плохим – в топ-20. Но иногда герои делают так много, что игнорировать их подвиги становится невозможно. Да, это абзац о Кейне. Чтобы его называли лучшим в мире, ему пришлось не только забивать – еще и отходить за мячом аж на собственную треть поля. Быть везде. И да, это сработало: после игры с «Боруссией» (2:1) Харри получил все комплименты мира. Наконец-то его вклад замечен и оценен.

Холодильник в огне

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» впервые за десятилетие проиграл 4 матча подряд, «Ман Юнайтед» впервые за время работы с Аморимом выиграл в АПЛ в 2 последовательных поединках. И всего этого не было бы, если бы не Магуайр. Ему уже 32, поэтому можно с уверенностью сказать, что он не успеет реализовать свой потенциал. Лучшие годы карьеры провел в кризисном «МЮ», где его использовали неправильно и подсвечивались в основном его недостатки. В команде с низкой линией обороны и ставкой на стандарты в атаке был бы звездой. Но не сложилось, бывает и такое. Впрочем, Харри точно не заслужил запомниться исключительно мем-персонажем. Он не должен остаться в истории неудачником. В воскресенье забил победный гол на «Энфилде». Еще один шаг от мема к сильному защитнику в глазах общества сделал. Харри борется за свою репутацию каждую неделю. Когда эта борьба удачна, за него радуешься.

Живые динозавры

Говорят, самые возрастные футболисты играют в Италии, но наименее современный футбол – в Испании. Не такие скорости, как в АПЛ, зато гораздо больше техники. Есть плюсы и минусы. Одновременно и то, и другое – существование «Хетафе». С одной стороны, лесорубы. 2 красных и 27 фолов в матче с «Реалом» на выходных (0:1) – это не футбол. Ну, не то, что мы называем футболом в 2025 году. Несколько десятилетий назад – возможно. «Хетафе» – как гигантский динозавр, которого достали из его родного юрского периода и пустили в современный лес. Выглядит неорганично, пугает животных и людей в соседних поселках. Но как рычит и какие эмоции гарантирует! Вызывает восхищение. Потому что ни с чем другим не сравнится. «Хетафе» развлекает своей несовременностью.

Да, бесит во время матчей. Но когда мы говорим, что хотим видеть футбол разным, а команды – не похожими друг на друга, то невольно надеемся, что, кроме прочих, в мире будет существовать и такой коллектив. «Хетафе» точно не украшение футбола в 2025 году, но его достояние – вполне. Замечательно, что такая команда существует.

По теме:
Арсенал извинился перед Атлетико за неудобства на Эмирейтс
14 лет сотрудничества: Атлетико поздравил Диего Симеоне с юбилейным матчем
Маттеус назвал лучшего нападающего прямо сейчас и претендента на ЗМ
статьи эксклюзив Луис Энрике Джованни Симеоне Ангелос Постекоглу Брайтон Бавария Атлетико Мадрид РБ Лейпциг Гарри Магуайр Хетафе
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Футбол | 20 октября 2025, 16:13 5
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро

«Горняки» не прочь окончательно попрощаться с Майконом

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20 октября 2025, 13:17 5
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Футбол | 21.10.2025, 12:18
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Футбол | 21.10.2025, 09:20
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
навіть із заголовка ясно, шо писала Ася.
читати - час марнувати...
Ответить
0
Singularis
Автор так и не понял, что такие огромные заметки не для местного контингента.  Но я подожду - сколько это нагребёт  комментов.
Ответить
0
Популярные новости
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
19.10.2025, 12:51 4
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем