Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда

Мы уже привыкли, что тренеры на наивысшем уровне регулярно отсыпают друг другу комплименты. Это может нравиться или нет, но это данность. И почти не бывает такого, чтобы наставник, который ставит комбинационный футбол в атаке, хвалил того, кто делает что-то прямо противоположное. Например, Гвардиола в Англии больше всего хорошего, есть ощущение, говорил о Клоппе, во время работы здесь Де Дзерби – еще и о Роберто. Потому что он понимал их ход мыслей, потому что ему нравилась игра их команд. Подобное тянется к подобному. А вот Артета вчера сказал много хорошего о Симеоне: что равняется на него, что тот годами поддерживает уровень, что Диего мог бы быть успешным и в АПЛ. Ок, тогда тренеры «Арсенала» и «Атлетико» не антиподы. Они не на противоположных берегах реки. Микель уже почти прямо говорит: «Я не как Пеп».

Артета все больше отдаляется от Гвардиолы, и это прекрасно: мы получаем не очередного последователя Пепа, а наставника с совершенно другими идеями. Такого, который восхищается работой совсем другого испаноязычного тренера. Артета становится собой все больше от сезона к сезону. А наша рубрика такая же приятная, какой была и в первом ее выпуске. Читайте, чтобы убедиться.

Живет жизнь

Быть тренером – тяжелая задача. Не просто так все новички в профессии жалуются, что седеют: давление чрезвычайное, нервничать приходится 25/8. Мы видели, как в прошлом сезоне тот же Пеп поцарапал себе голову из-за плохой игры своей команды. Прямо во время матча. Тем приятнее осознавать, что хотя бы некоторые тренеры топ-клубов не вынуждены жить в ежедневном стрессе. Вот, например, Энрике первый тайм игры против «Страсбура» (3:3) провел в комментаторской комнате. А еще выставил в составе кучу молодежи, оставил на скамейке запасных многих топов, использовал нескольких футболистов на новых для них позициях... И ничего плохого не случилось. Ничья и потеря очков, но только 1 балл отставания от лидера чемпионата. Зато Энрике развлекся. Можно порадоваться за Луиса, который не только тренирует чемпиона Европы, но и весело проводит время.

Не уволенный, а освобождённый

Первая реакция после увольнения Постекоглу – грусть. Так и не дали шанса проявить себя. Но это не единственное возможное восприятие ситуации. Увольнение настолько быстрое (39 дней, топ-2 в истории АПЛ), что вряд ли будет всерьез рассматриваться потенциальными работодателями Анге. Конечно, владельцы и спортивные директора бывают разные, но здесь аргументы австралийца будут «железными»: получил неподходящий состав, не получил времени и трансферов, еще и уволили после поединка, где просто не полетело (поражение 0:3 при 2.06 xG). У него будут работа и шанс. Причем там, где к нему будет лучшее отношение. В Ноттингеме его не было. Поэтому он не столько уволен с должности, сколько открыт для лучших предложений. Пусть «Форест» мучается сам. Постекоглу свободен, и это повод для улыбки.

Интрига, мы скучали

В АПЛ не будет команды, которая наберет менее 30 очков за сезон. Вероятность этого никогда не бывает 100-процентной, но в этом сезоне – близкая к данной отметке. На троих у новичков чемпионата 29 очков, то есть в среднем по 9.67 за 8 туров – это много. Все имеют как минимум 7 очков и 2 победы. «Сандерленд» вообще выигрывает каждую вторую неделю. В зоне вылета «Ноттингем», который имеет хороший состав и даже с новыми тренерами каждый месяц будет выигрывать более-менее регулярно, «Вест Хэм», за который взялся крутой Нуну, и «Вулвз», которые действительно плохи, но имеют деньги и привезут целую толпу португальцев зимой, чтобы только не вылететь. Здесь нет явного фаворита на понижение. А прощаться будем сразу с тремя клубами. Уже интересно. А как увлекательно будет весной! Наконец-то матчи команд второй половины таблицы АПЛ привлекательны.

Спонсоры ностальгии

Новый «Атлетико» не нравится. Есть Альварес и больше забитых голов, но нет той изюминки, которая была. «Матрасники» раньше, еще несколько лет назад, были исключительными, играли так, как никто из топ-команд. А теперь не так. Можно только ностальгировать по тому футболу, тому составу, тому Симеоне... И «Атлетико» немного помог в этом в выходные: победил 1:0. Впервые в сезоне с таким счетом. Как в старые-добрые времена. Тогда все шутили, что сегодня мадридцы точно выиграют 1:0, ты заходил вечером в сеть посмотреть результат – а там действительно 1:0. И тебе приятно на душе, потому что хоть что-то в нашем мире стабильно и предсказуемо. Сейчас этого особенно не хватает. Поэтому живем исключительно чувством ностальгии. Вклад «Атлетико» с его первым в сезоне 1:0 в это маленький, но все же приятный.

Вайбы ЛЧ в Италии

Обновленная ЛЧ – топ. Плей-офф почти такой же, как и раньше, но вот основной этап стал интереснее: больше топ-матчей, больше поединков с интригой, борьба до последнего тура. Но еще одна деталь: по итогам любого тура команда может потерять/подняться на 5+ позиций. Особенно если начинает его в середине таблицы. Потому что плотность – сумасшедшая. Поэтому победа/поражение ощущается значимой. Вот то же самое сейчас в Серии А. Несколько туров назад лидером был «Наполи», далее – «Милан», затем – «Рома». Сейчас снова все изменилось, теперь на втором месте «Интер», а «Ювентус» вне топ-6. Все теряют, но никто из топов, кроме «Лацио», не проваливается на старте. Все в борьбе за высшие позиции. Поэтому непримечательный и незрелищный матч «Ромы» с «Интером» (0:1) – важный и событие. Серия А – единственная топ-лига сейчас, где интересно смотреть не только футбол, но и турнирную таблицу. Это нравится.

Самые робингудные Робин Гуды

«Брайтон» победил «Ньюкасл» (2:1). Ранее одолел «Ман Сити» и «Челси». Казалось бы, после таких побед должен был быть, как тот же «Борнмут», в зоне ЛЧ или около того – однако нет. Только в середине таблицы. Как так? Потому что не выиграл у «Фулхэма», «Эвертона» и «Вулвз». «Брайтон» теряет «свои» очки и берет «чужие». Робин Гуд? Безусловно. Таких много. Но даже самые нестабильные иногда проигрывают топам и выигрывают у аутсайдеров. Однако не «Брайтон». Он крайне стабилен в своей нестабильности. Король всех Робин Гудов на данный момент. Самый робингудский из них всех. И это доказывает, что робингудство в футболе – это спектр. О таком «Брайтоне» легко писать каждую неделю. Впечатляет стабильно. Радует и разочаровывает. Всегда вызывает эмоции. Команд, которые никогда не оставляют равнодушными, мало. Ценим «чаек».

Быки за спиной

«Бавария» станет чемпионом Германии – это понятно. Перед стартом сезона можно было предположить, что нет, если клуб накроют травмы, но у мюнхенцев сейчас 7 из 7 – на момент, когда/если накроют, интриги уже просто не будет. Но по состоянию на последние недели октября у нас есть сенсационный преследователь чемпиона – «Лейпциг». Кто бы мог подумать после 0:6 в первом туре! Тогда РБ сгорел «Баварии», но потом просто брал свое – и насобирал 16 очков в 6 матчах. Единственная потеря – против «Боруссии» в Дортмунде (1:1). То есть после поражения «Наполи» в Европе осталось только 5 команд без потерь в лигах против нетоповых коллективов вообще: «Арсенал», «Марсель», «Бавария», «Реал» и «Лейпциг». Ничего себе такая компания у «бычков»! Достойные преследователи чемпиона. Одни из лучших в Европе по стабильности побед над более слабыми.

Мстители

Джованни Симеоне – пожалуй, наименее талантливый из сыновей уже легендарного тренера. Поэтому в 30 лет играет только за «Торино», а пик его карьеры – скамейка запасных в Неаполе. Там он выиграл титулы Серии А, но забил 6 голов в чемпионате за 3 сезона – мизер для форварда. А теперь вообще оказался ненужным. Барони – тренер-неудачник, который в 60 впервые возглавил топ-клуб – и уже через год был уволен. Не понравился боссам «Лацио», которые хотели без инвестиций выигрывать у более богатых клубов Серии А – а тренер «лишь» к 7 строчке в таблице привел (а где «орлы» сейчас?). И Симеоне, и Барони получили второй шанс в «Торино». И воспользовались: в субботу туринцы одолели сам «Наполи» (1:0), а Джованни забил. Мотивация что-то кому-то доказать творит чудеса. Вот такие настоящие мстители на вид, а не зеленые с молотами. За этих, кстати, невольно болеешь не меньше.

Заметная незаметная работа

Обычно замечают только тех, кто делает хайлайты в атаке. Это естественно: мы смотрим футбол ради эмоций, а действия, которые приближают голы, воспринимаются более эмоционально, чем те, которые нас от них отдаляют. Поэтому Месси и Роналду годами выигрывали Золотые мячи, а вот полузащитники долго-долго не могли. Поэтому Педри с топ-сезоном в голосовании на ЗМ вне топ-10, а Вини с плохим – в топ-20. Но иногда герои делают так много, что игнорировать их подвиги становится невозможно. Да, это абзац о Кейне. Чтобы его называли лучшим в мире, ему пришлось не только забивать – еще и отходить за мячом аж на собственную треть поля. Быть везде. И да, это сработало: после игры с «Боруссией» (2:1) Харри получил все комплименты мира. Наконец-то его вклад замечен и оценен.

Холодильник в огне

«Ливерпуль» впервые за десятилетие проиграл 4 матча подряд, «Ман Юнайтед» впервые за время работы с Аморимом выиграл в АПЛ в 2 последовательных поединках. И всего этого не было бы, если бы не Магуайр. Ему уже 32, поэтому можно с уверенностью сказать, что он не успеет реализовать свой потенциал. Лучшие годы карьеры провел в кризисном «МЮ», где его использовали неправильно и подсвечивались в основном его недостатки. В команде с низкой линией обороны и ставкой на стандарты в атаке был бы звездой. Но не сложилось, бывает и такое. Впрочем, Харри точно не заслужил запомниться исключительно мем-персонажем. Он не должен остаться в истории неудачником. В воскресенье забил победный гол на «Энфилде». Еще один шаг от мема к сильному защитнику в глазах общества сделал. Харри борется за свою репутацию каждую неделю. Когда эта борьба удачна, за него радуешься.

Живые динозавры

Говорят, самые возрастные футболисты играют в Италии, но наименее современный футбол – в Испании. Не такие скорости, как в АПЛ, зато гораздо больше техники. Есть плюсы и минусы. Одновременно и то, и другое – существование «Хетафе». С одной стороны, лесорубы. 2 красных и 27 фолов в матче с «Реалом» на выходных (0:1) – это не футбол. Ну, не то, что мы называем футболом в 2025 году. Несколько десятилетий назад – возможно. «Хетафе» – как гигантский динозавр, которого достали из его родного юрского периода и пустили в современный лес. Выглядит неорганично, пугает животных и людей в соседних поселках. Но как рычит и какие эмоции гарантирует! Вызывает восхищение. Потому что ни с чем другим не сравнится. «Хетафе» развлекает своей несовременностью.

Да, бесит во время матчей. Но когда мы говорим, что хотим видеть футбол разным, а команды – не похожими друг на друга, то невольно надеемся, что, кроме прочих, в мире будет существовать и такой коллектив. «Хетафе» точно не украшение футбола в 2025 году, но его достояние – вполне. Замечательно, что такая команда существует.