«Динамо? Меня никто не слышит». Саленко – об очередной осечке бело-синих

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко подвел итог девятого тура, высказавшись, в частности, об очередной осечке действующего чемпиона.

– Олег, «Динамо» теряет очки пять туров кряду. Не многовато ли?

– Я уже не раз высказывал свое мнение по этому поводу. Если сейчас у динамовцев будут проблемы с «Самсунспором», а потом – с «Шахтером», пусть руководство принимает решение.

– Смена наставника может решить проблемы, которые есть у «Динамо»?

– Не знаю, что происходит внутри коллектива, но факт на лицо – у команды нет результата. Если в ближайшее время все исправится и мы это увидим на поле, то это один вопрос, а если все продолжится как и раньше, то, конечно, нужны изменения. И делать эти изменения, кого убирать, кого назначать – прерогатива руководства клуба. Опять же, я свое мнение высказал, но меня никто не слышит.