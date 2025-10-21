Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Динамо? Меня никто не слышит». Саленко – об очередной осечке бело-синих
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 12:47
«Динамо? Меня никто не слышит». Саленко – об очередной осечке бело-синих

Известный в прошлом нападающий киевлян озабочен плохими результатами родной команды

«Динамо? Меня никто не слышит». Саленко – об очередной осечке бело-синих
Динамо. Олег Саленко

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко подвел итог девятого тура, высказавшись, в частности, об очередной осечке действующего чемпиона.

– Олег, «Динамо» теряет очки пять туров кряду. Не многовато ли?
– Я уже не раз высказывал свое мнение по этому поводу. Если сейчас у динамовцев будут проблемы с «Самсунспором», а потом – с «Шахтером», пусть руководство принимает решение.

– Смена наставника может решить проблемы, которые есть у «Динамо»?
– Не знаю, что происходит внутри коллектива, но факт на лицо – у команды нет результата. Если в ближайшее время все исправится и мы это увидим на поле, то это один вопрос, а если все продолжится как и раньше, то, конечно, нужны изменения. И делать эти изменения, кого убирать, кого назначать – прерогатива руководства клуба. Опять же, я свое мнение высказал, но меня никто не слышит.

Олег Саленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Самсунспор Шахтер Донецк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
