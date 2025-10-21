Итальянец Янник Синнер стал обладателем уникального трофея – золотой теннисной ракетки – после триумфа на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде.

В финале Синнер во второй раз подряд обыграл лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса – 6:2, 6:4. Помимо призовых в 6 миллионов долларов, итальянец получил подарок, который не имеет аналогов.

Ракетка изготовлена из 24-каратного золота, её вес составляет около 4 килограммов, что в 20 раз больше, чем у стандартной профессиональной. Над созданием работала команда из 10 ювелиров, затратив 164 часа ручной работы. Эксперты предполагают, что этот трофей может стать одним из самых дорогих в спортивном мире.

В прошлом году подобную золотую ракетку получил Рафаэль Надаль во время 2024 Six Kings Slam. Её стоимость тогда оценивали примерно в 250 тысяч евро.

ФОТО. Синнер получил уникальную золотую ракетку за победу в Эр-Рияде