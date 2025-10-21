ФОТО. Синнер получил уникальную золотую ракетку за победу в Эр-Рияде
В финале итальянец переиграл испанца Карлоса Алькараса
Итальянец Янник Синнер стал обладателем уникального трофея – золотой теннисной ракетки – после триумфа на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде.
В финале Синнер во второй раз подряд обыграл лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса – 6:2, 6:4. Помимо призовых в 6 миллионов долларов, итальянец получил подарок, который не имеет аналогов.
Ракетка изготовлена из 24-каратного золота, её вес составляет около 4 килограммов, что в 20 раз больше, чем у стандартной профессиональной. Над созданием работала команда из 10 ювелиров, затратив 164 часа ручной работы. Эксперты предполагают, что этот трофей может стать одним из самых дорогих в спортивном мире.
В прошлом году подобную золотую ракетку получил Рафаэль Надаль во время 2024 Six Kings Slam. Её стоимость тогда оценивали примерно в 250 тысяч евро.
ФОТО. Синнер получил уникальную золотую ракетку за победу в Эр-Рияде
A closer look at the beautiful Golden Racquet for Champion Sinner!🎾👑🏆 pic.twitter.com/4zu98KCWEN— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения