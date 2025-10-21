ФОТО. Полиция начала расследование в отношении футболиста АПЛ

Полиция начала расследование после того, как появилось обвинение в том, что 22-летний футболист «Бернли» Ханнибал Межбри плюнул в соперника во второй половине субботнего матча Премьер-лиги против «Лидса».

Межбри вышел на замену на 83-й минуте встречи на стадионе «Терф Мур», которую «Бернли» выиграл со счетом 2:0.

После матча стало известно об обвинении в адрес игрока, и полиция Ланкашира подтвердила, что выясняет все обстоятельства инцидента. В официальном заявлении говорится: «Полиции Ланкашира известно о предполагаемом инциденте с участием игрока «Бернли» во второй половине матча Премьер-лиги между «Бернли» и «Лидс Юнайтед», который проходил (18 октября) на «Терф Мур». Мы сотрудничаем с футбольным клубом «Бернли», чтобы установить все факты».

«Бернли» также признал факт расследования и подтвердил, что взаимодействует с полицией, чтобы выяснить, что произошло. В свою очередь, «Лидс» осведомлен об обвинении, но отказался комментировать ситуацию.

Футбольная ассоциация (FA) также отказалась давать комментарии.

Хозяева выиграли матч со счетом 2:0 – отличились Лесли Угочукву и Лум Чауна. Благодаря этой победе «Бернли» вышел из зоны вылета и сократил отставание от «Лидса» до одного очка. «Лидс» остался на 15-м месте, набрав восемь очков в восьми матчах.