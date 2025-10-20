Новичок набрал очки. Кремонезе с Варди сыграл вничью против Удинезе
Матч завершился со счетом 1:1
В понедельник, 20 октября, прошел матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Кремонезе» и «Удинезе».
Игра прошла в Кремоне на стадионе «Джованни Зини». Матч завершился со счетом 1:1.
На четвертой минуте хозяев вывел вперед Филиппо Террачано, отыгрались гости во втором тайме благодаря усилиям Николо Дзаньоло.
«Кремонезе» завершит тур на 10 строчке, имея в активе 10 очков, «Удинезе» идет 11 с 9 баллами.
Серия А. 7-й тур, 20 октября.
Кремонезе – Удинезе – 1:1
Голы: Террачано, 4 – Дзаньоло, 51.
