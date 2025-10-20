Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок набрал очки. Кремонезе с Варди сыграл вничью против Удинезе
Чемпионат Италии
Кремонезе
20.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 октября 2025, 23:38 |
80
0

Новичок набрал очки. Кремонезе с Варди сыграл вничью против Удинезе

Матч завершился со счетом 1:1

20 октября 2025, 23:38 |
80
0
Новичок набрал очки. Кремонезе с Варди сыграл вничью против Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Кремонезе – Удинезе

В понедельник, 20 октября, прошел матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Кремонезе» и «Удинезе».

Игра прошла в Кремоне на стадионе «Джованни Зини». Матч завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На четвертой минуте хозяев вывел вперед Филиппо Террачано, отыгрались гости во втором тайме благодаря усилиям Николо Дзаньоло.

«Кремонезе» завершит тур на 10 строчке, имея в активе 10 очков, «Удинезе» идет 11 с 9 баллами.

Серия А. 7-й тур, 20 октября.

Кремонезе – Удинезе – 1:1
Голы: Террачано, 4 – Дзаньоло, 51.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча
Экс-форвард Ромы: «Не понимаю, почему Довбик так спокоен»
Довбик попал в рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков Серии А
Кремонезе Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 11
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
Футбол | 20 октября 2025, 22:27 7
Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции

Команда Мьельбю получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Мудрик? Кто бы в это вообще мог поверить?»
Футбол | 21.10.2025, 00:47
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Мудрик? Кто бы в это вообще мог поверить?»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Мудрик? Кто бы в это вообще мог поверить?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 2
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 4
Бокс
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем