Новичок набрал очки. Кремонезе с Варди сыграл вничью против Удинезе

В понедельник, 20 октября, прошел матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Кремонезе» и «Удинезе».

Игра прошла в Кремоне на стадионе «Джованни Зини». Матч завершился со счетом 1:1.

На четвертой минуте хозяев вывел вперед Филиппо Террачано, отыгрались гости во втором тайме благодаря усилиям Николо Дзаньоло.

«Кремонезе» завершит тур на 10 строчке, имея в активе 10 очков, «Удинезе» идет 11 с 9 баллами.

Серия А. 7-й тур, 20 октября.

Кремонезе – Удинезе – 1:1

Голы: Террачано, 4 – Дзаньоло, 51.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А