Экс-хавбека Реала госпитализировали с инсультом
Дренте защищал цвета сливочных с 2007 по 2012 год
Бывший хавбек «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте был госпитализирован с инсультом.
На данный момент Дренте получает надлежащую медицинскую помощь и находится в надежных руках.
«Семья Ройстона просит оставить его в покое ради того, чтобы мы смогли оказать ему квалифицированную помощь и поддержку», – передает пресс-служба ФК Де Ребеллен.
38-летний полузащитник Дренте защищал цвета «сливочных» с 2007 по 2012 год. Кроме того, он успел поиграть за «Фэнорд», «Эвертон», «Рединг» и другие клубы. В составе мадридского клуба голландец становился чемпионом испанского национального первенства в сезоне-2007/08 и выигрывал Суперкубок страны в 2008 году.
Профессиональную карьеру Дренте завершил в 2023 году в «Козаккен Бойз», однако выступал и на любительском уровне.
