Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 11:16 | Обновлено 20 октября 2025, 11:17
Экс-хавбека Реала госпитализировали с инсультом

Дренте защищал цвета сливочных с 2007 по 2012 год

Instagram/fcderebellen. Ройстон Дренте

Бывший хавбек «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте был госпитализирован с инсультом.

На данный момент Дренте получает надлежащую медицинскую помощь и находится в надежных руках.

«Семья Ройстона просит оставить его в покое ради того, чтобы мы смогли оказать ему квалифицированную помощь и поддержку», – передает пресс-служба ФК Де Ребеллен.

38-летний полузащитник Дренте защищал цвета «сливочных» с 2007 по 2012 год. Кроме того, он успел поиграть за «Фэнорд», «Эвертон», «Рединг» и другие клубы. В составе мадридского клуба голландец становился чемпионом испанского национального первенства в сезоне-2007/08 и выигрывал Суперкубок страны в 2008 году.

Профессиональную карьеру Дренте завершил в 2023 году в «Козаккен Бойз», однако выступал и на любительском уровне.

