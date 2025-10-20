Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 09:59
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии

Президенту «Шахтера» приписывают интерес к сталелитейному заводу в Галаце

20 октября 2025, 09:59
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Украинский бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов имеет желание приобрести крупнейший сталелитейный завод Румынии, находящийся в городе Галац.

В Румынии Ахметов уже имеет несколько предприятий, занимающихся производством и реализацией электроэнергии, а теперь задумался над расширением бизнеса.

Впрочем, серьезную конкуренцию президенту «Шахтера» в вопросе приобретения сталелитейного завода в Галаце намерен составить местный бизнесмен Доринел Умбрэску, который на румынском рынке владеет крупнейшими компаниями в сфере строительства.

Помимо Ахметова и Умбрэску на покупку завода в Галаце претендуют также инвесторы из Германии и Турции.

Отмечается, что сталелитейный завод в Галаце в настоящий момент принадлежит Liberty Group, собственником которой является индийско-британский инвестор Санджив Гупта.

Ныне завод в Галаце находится на грани банкротства, и чтобы не допустить его в сентябре румынское правительство сформировало специальный межведомственный комитет.

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
ВИДЕО. Юниорская команда Шахтер U-19 впервые в сезоне проиграла матч
Алексей Сливченко Источник: Ziarul Financiar
