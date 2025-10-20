Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии

Украинский бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов имеет желание приобрести крупнейший сталелитейный завод Румынии, находящийся в городе Галац.

В Румынии Ахметов уже имеет несколько предприятий, занимающихся производством и реализацией электроэнергии, а теперь задумался над расширением бизнеса.

Впрочем, серьезную конкуренцию президенту «Шахтера» в вопросе приобретения сталелитейного завода в Галаце намерен составить местный бизнесмен Доринел Умбрэску, который на румынском рынке владеет крупнейшими компаниями в сфере строительства.

Помимо Ахметова и Умбрэску на покупку завода в Галаце претендуют также инвесторы из Германии и Турции.

Отмечается, что сталелитейный завод в Галаце в настоящий момент принадлежит Liberty Group, собственником которой является индийско-британский инвестор Санджив Гупта.

Ныне завод в Галаце находится на грани банкротства, и чтобы не допустить его в сентябре румынское правительство сформировало специальный межведомственный комитет.