ФОТО. Александр и Екатерина Усик покорили сеть стильными кадрами
Супруги Усик впечатлили фанатов атмосферными кадрами на мотоцикле
Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика – Екатерина Усик – опубликовала в Instagram серию эффектных снимков, которые мгновенно привлекли внимание подписчиков.
На фото пара позирует на мотоцикле: Александр за рулем в кожаном жилете, а Екатерина – позади него в стильной куртке и джинсах. Атмосфера снимков передает уверенность, спокойствие и гармонию пары, которая вместе уже много лет.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Фанаты восхищаются образом супругов, называя их «самой красивой и сильной парой» и «вдохновением для других».
В подписи Екатерина оставила лишь лаконичное сердечко – без слов, но красноречиво.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «сине-желтых» хотел поздравить легенду Динамо
«Эвертон» в последнем матче проиграл «Манчестер Сити»