ФОТО. Александр и Екатерина Усик покорили сеть стильными кадрами

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика – Екатерина Усик – опубликовала в Instagram серию эффектных снимков, которые мгновенно привлекли внимание подписчиков.

На фото пара позирует на мотоцикле: Александр за рулем в кожаном жилете, а Екатерина – позади него в стильной куртке и джинсах. Атмосфера снимков передает уверенность, спокойствие и гармонию пары, которая вместе уже много лет.

Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Фанаты восхищаются образом супругов, называя их «самой красивой и сильной парой» и «вдохновением для других».

В подписи Екатерина оставила лишь лаконичное сердечко – без слов, но красноречиво.