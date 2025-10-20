Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 01:39 |
ФОТО. Александр и Екатерина Усик покорили сеть стильными кадрами

Супруги Усик впечатлили фанатов атмосферными кадрами на мотоцикле

Instagram. Александр и Екатерина Усик

Жена чемпиона мира по боксу Александра УсикаЕкатерина Усик – опубликовала в Instagram серию эффектных снимков, которые мгновенно привлекли внимание подписчиков.

На фото пара позирует на мотоцикле: Александр за рулем в кожаном жилете, а Екатерина – позади него в стильной куртке и джинсах. Атмосфера снимков передает уверенность, спокойствие и гармонию пары, которая вместе уже много лет.

Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Фанаты восхищаются образом супругов, называя их «самой красивой и сильной парой» и «вдохновением для других».

В подписи Екатерина оставила лишь лаконичное сердечко – без слов, но красноречиво.

