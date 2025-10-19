Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Магуайр вывел МЮ вперед за несколько минут до конца игры
Англия
19 октября 2025, 20:23 | Обновлено 19 октября 2025, 20:48
Гости забили ключевой гол на 84-й минуте матча с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гарри Магуайар вывел МЮ вперед на 84-й минуте (2:1).

ГОЛ! 1:2. Гарри Магуайр, 84 мин

Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ
Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах
Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
