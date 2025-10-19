Англия19 октября 2025, 20:23 | Обновлено 19 октября 2025, 20:48
473
0
ВИДЕО. Магуайр вывел МЮ вперед за несколько минут до конца игры
Гости забили ключевой гол на 84-й минуте матча с Ливерпулем
19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гарри Магуайар вывел МЮ вперед на 84-й минуте (2:1).
ГОЛ! 1:2. Гарри Магуайр, 84 мин
Фотогалерея
