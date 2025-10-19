Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси осчастливил юного фана одним действием. Милота
Другие новости
19 октября 2025, 04:21 |
42
0

ВИДЕО. Месси осчастливил юного фана одним действием. Милота

Лионель Месси старается уделять внимание юным футбольным фанам

19 октября 2025, 04:21 |
42
0
ВИДЕО. Месси осчастливил юного фана одним действием. Милота
Instagram. Лионель Месси и юный фан

Трогательный момент произошел после тренировки «Интер Майами»: юный болельщик, одетый в футболку сборной Аргентины, встретил своего кумира – Лионеля Месси.

Мальчик не смог сдержать эмоций, когда звездный аргентинец подошел к нему и крепко обнял. Маленький фанат расплакался прямо в объятиях Месси, а рядом стоял его отец, не скрывая гордости.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Видео быстро разлетелось по соцсетям, набрав сотни тысяч просмотров. В комментариях пользователи пишут, что «для этого мальчика сбылась мечта всей жизни» и что «Месси снова доказал, почему его любят не только как футболиста, но и как человека».

Лео продолжает дарить счастье – не только на поле, но и за его пределами.

По теме:
ФОТО. Криштиану Роналду подписался на известного блогера
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля сидела с другим на матче Барселоны
ФОТО. Тони Кроос впечатлил выбором новой занятости после карьеры
видео lifestyle Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 18 октября 2025, 23:24 19
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»
Футбол | 19 октября 2025, 02:57 0
Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»
Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»

Йозуа Киммих считает, что Бавария заслуженно победила

Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18.10.2025, 06:44
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Футбол | 18.10.2025, 18:59
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 25
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 140
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем