ВИДЕО. Месси осчастливил юного фана одним действием. Милота
Лионель Месси старается уделять внимание юным футбольным фанам
Трогательный момент произошел после тренировки «Интер Майами»: юный болельщик, одетый в футболку сборной Аргентины, встретил своего кумира – Лионеля Месси.
Мальчик не смог сдержать эмоций, когда звездный аргентинец подошел к нему и крепко обнял. Маленький фанат расплакался прямо в объятиях Месси, а рядом стоял его отец, не скрывая гордости.
Видео быстро разлетелось по соцсетям, набрав сотни тысяч просмотров. В комментариях пользователи пишут, что «для этого мальчика сбылась мечта всей жизни» и что «Месси снова доказал, почему его любят не только как футболиста, но и как человека».
Лео продолжает дарить счастье – не только на поле, но и за его пределами.
