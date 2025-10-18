ВИДЕО. Начал камбэк: Антони оформил дубль в матче Ла Лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 октября 2025, 21:22 | Обновлено 18 октября 2025, 21:33
Бразилец может спасти «Бетис» от поражения

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

18 октября в 19:30 на «Эстадио де ла Керамика» стартовал матч девятого тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Бетисом».

Хозяева поля первыми вышли вперед в поединке, а вскоре закрепили свое преимущество вторым голом.

Казалось, что «Вильярреал» уверенно доведёт матч до победы, однако вингер «Бетиса» Антони сотворил чудо.

Бразилец отправил два мяча в ворота соперника и заставил хозяев идти вперед.

Бетис Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Антони (Матеус дос Сантос)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
