18 октября в 19:30 на «Эстадио де ла Керамика» стартовал матч девятого тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Бетисом».

Хозяева поля первыми вышли вперед в поединке, а вскоре закрепили свое преимущество вторым голом.

Казалось, что «Вильярреал» уверенно доведёт матч до победы, однако вингер «Бетиса» Антони сотворил чудо.

Бразилец отправил два мяча в ворота соперника и заставил хозяев идти вперед.

ВИДЕО. Начал камбэк: Антони оформил дубль в матче Ла Лиги