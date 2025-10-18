Испания18 октября 2025, 21:22 | Обновлено 18 октября 2025, 21:33
ВИДЕО. Начал камбэк: Антони оформил дубль в матче Ла Лиги
Бразилец может спасти «Бетис» от поражения
18 октября в 19:30 на «Эстадио де ла Керамика» стартовал матч девятого тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Бетисом».
Хозяева поля первыми вышли вперед в поединке, а вскоре закрепили свое преимущество вторым голом.
Казалось, что «Вильярреал» уверенно доведёт матч до победы, однако вингер «Бетиса» Антони сотворил чудо.
Бразилец отправил два мяча в ворота соперника и заставил хозяев идти вперед.
