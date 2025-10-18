Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
Англия
18 октября 2025, 17:53 | Обновлено 18 октября 2025, 17:54
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси

Александр отыграл в матче 74 минуты

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

18 октября на арене стадиона «Сити Граунд» прошёл матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Челси».

Подопечные Энцо Марески не оставили шансов сопернику и разгромили «лесорубов» со счетом 3:0.

По завершении матча статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за их выступление. Лучшим игроком матча признан португальский вингер «Челси» Педру Нету, который сделал голевую передачу и отметился забитым мячом. Ему поставили 9.3 балла.

Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко провел на поле 74 минуты и получил за старания оценку 6.6.

Оценки матча «Ноттингем Форест» – «Челси» от SofaScore

По теме:
Ноттингем Форест – Челси – 0:3. Матч, что уволил Постекоглу. Видео голов
Только 39 дней во главе. Увольняли ли кого раньше Постекоглу в истории АПЛ?
Он не выиграл ни одного матча. Статистика Постекоглу в Ноттингем Форест
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Челси Ноттингем Форест - Челси оценки SofaScore Педру Нету
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
