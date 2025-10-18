Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси

18 октября на арене стадиона «Сити Граунд» прошёл матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Челси».

Подопечные Энцо Марески не оставили шансов сопернику и разгромили «лесорубов» со счетом 3:0.

По завершении матча статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за их выступление. Лучшим игроком матча признан португальский вингер «Челси» Педру Нету, который сделал голевую передачу и отметился забитым мячом. Ему поставили 9.3 балла.

Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко провел на поле 74 минуты и получил за старания оценку 6.6.

Оценки матча «Ноттингем Форест» – «Челси» от SofaScore