Черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в воскресенье, 19 октября.

Команды выйдут на поле стадиона «Черкассы-Арена». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром поединка назначен Виталий Романов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Виталия Пономарева занимают шестое место, имея в своем активе 14 баллов после восьми сыгранных туров. «Колос набрал также 14 пунктов, но разместился на седьмой позиции из-за разницы мячей.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.