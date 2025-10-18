Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Колос
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 12:47
33
0

Поединок девятого тура Премьер-лиги состоится 19 октября в 13:00 по киевскому времени

ФК ЛНЗ Черкассы

Черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в воскресенье, 19 октября.

Команды выйдут на поле стадиона «Черкассы-Арена». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром поединка назначен Виталий Романов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Виталия Пономарева занимают шестое место, имея в своем активе 14 баллов после восьми сыгранных туров. «Колос набрал также 14 пунктов, но разместился на седьмой позиции из-за разницы мячей.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка ЛНЗ - Колос где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
