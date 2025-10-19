Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Сборная УКРАИНЫ
19 октября 2025, 10:04 | Обновлено 19 октября 2025, 10:47
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»

Коуч «сине-желтых» хотел поздравить легенду Динамо

Instagram. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко недавно праздновал день рождения. Виктор признался, что у него был телефонный звонок от Сергея Реброва, но не смог взять трубку.

– Виктор Евгеньевич, поздравляю вас с днем ​​рождения. Расскажите, кто из футбольных людей поздравил вас, как отпраздновали?

– День рождения прошел хорошо. Хочу поблагодарить Сергея Реброва. Он звонил, чтобы поздравить, но я был немного занят, затруднился ответить. Извиняюсь, что не перезвонил, – сказал Леоненко.

Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

Виктор Леоненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
protasov_lyopu_davai
ужрался так, что не слышал звонка?
