Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Коуч «сине-желтых» хотел поздравить легенду Динамо
Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко недавно праздновал день рождения. Виктор признался, что у него был телефонный звонок от Сергея Реброва, но не смог взять трубку.
– Виктор Евгеньевич, поздравляю вас с днем рождения. Расскажите, кто из футбольных людей поздравил вас, как отпраздновали?
– День рождения прошел хорошо. Хочу поблагодарить Сергея Реброва. Он звонил, чтобы поздравить, но я был немного занят, затруднился ответить. Извиняюсь, что не перезвонил, – сказал Леоненко.
Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло Николини пролил свет на эпизод
Арда Туран заявил, что Олег Очеретько получил серьезную травму