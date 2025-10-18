ВИДЕО. Динамо U-19 разошлось миром со сверстниками из Зари

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
18 октября 2025, 04:59 | Обновлено 18 октября 2025, 05:16
33
0

ФК Динамо

В пятницу, 17 октября, киевское «Динамо» провело очередной матч чемпионата Украины U-19. Соперником «бело-синих» были юноши луганской «Зари». Несмотря на выездной статус для подопечных Игоря Костюка, поединок состоялся в Вите-Литовской на клубной динамовской базе.

Номинальные гости с первых минут попытались завладеть мячом, но, кроме территориального преимущества, ничем особенно похвастаться в плане создания моментов для взятия ворот не могли. Соперники довольно надёжно действовали на подступах и в пределах своей штрафной площадки, так что долгое время до опасных эпизодов дело не доходило. В то же время и луганчане старались не отсиживаться в обороне, выбегая в контратаки, но без особого успеха на завершающей стадии.

Первый по-настоящему опасный момент возник на 20-й минуте, когда Бекерский пробивал в касание, замыкая подачу с правого фланга, однако мяч улетел выше ворот. На 31-й минуте у динамовцев прошла атака по центру, Осипенко вывел к воротам Пономаренко, но форвард проиграл дуэль голкиперу, который парировал удар Матвея.

Подопечные Игоря Костюка продолжали давить, и соперники часто останавливали футболистов только за счёт фолов. Что касается возможностей открыть счёт, то после подачи с углового Огородник не смог нанести акцентированный удар головой по воротам, а выстрел Коробова со штрафного метров с 30 пришёлся прямо в руки вратарю.

Перед самым перерывом у «бело-синих» была ещё одна отличная возможность отличиться. Редушко выполнил подачу со штрафного в штрафную площадку, мяч летел в створ ворот, но вратарь кончиками пальцев перевёл его в штангу. Мяч отскочил в поле, где первым на подборе оказался Ищенко и пробивал с лёта, но голкипер успел подняться на ноги и сделал второй сэйв, переведя мяч на угловой.

Второй тайм начался с ещё одного опасного момента у владений номинальных хозяев. Осипенко в центре поля освободился от опеки соперника, продвинулся к штрафной и пробил метров с 22, но мяч пролетел рядом со штангой. Луганчане ответили опасным ударом Рыбчака, с которым справился Суркис, накрыв мяч.

На 58-й минуте мяч наконец побывал в сетке ворот «Зари», когда Пономаренко замкнул прострел Люсина, но сделал это из офсайда, так что счёт, к сожалению, не изменился. А на 75-й минуте отличного удара со штрафного от левого угла штрафной наносил Редушко, однако мяч пролетел над перекладиной.

В последние минуты «бело-синие» прижали соперника к его штрафной площадке, однако ударам Озимая, Редушка, Коробова (со штрафного и головой после подачи с углового) не суждено было стать результативными. При всём этом подопечные Игоря Костюка вполне могли и проиграть, когда Шеремета наносил опасный удар метров с 25, однако Суркис в прыжке вытащил мяч из угла ворот.

Последним свою возможность забить победный мяч упустил Люсин, когда без помех пробивал из центра штрафной, однако мяч пролетел над «девяткой». В итоге – нулевая ничья, «Динамо», к сожалению, теряет очки.

Чемпионат Украины U-19, 9-й тур

17.10.2025. Вита-Литовская, УТБ «Динамо» (Киев)

Заря Луганск – Динамо Киев – 0:0

Заря: 21. Чудаса, 9. Б.Стрюк, 11. Д.Стрюк (7. Каменев, 72), 4. Борис, 5. Бойко, 8. Шеремета, 17. Рыбчак (14. Лопатин, 72), 6. Соломаха (23. Устинов, 79), 19. Дубина, 22. Строцкий, 10. Ярошенко (20. Карпин, 72).

Динамо: 71. Суркис, 13. Коробов, 4. Огородник, 6. Иваськов, 3. Дехтяр, 14. Ищенко (18. Озимай, 62), 21. Бекерский (8. Люсин, 46), 22. Осипенко, 11. Губенко (19. Задорожный, 62), 10. Редушко, 11. Пономаренко (17. Гродзинский, 79).

Предупреждения: Б.Стрюк, 48, Дубина, 75.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

Динамо Киев Заря Луганск Динамо Киев U-19 Заря Луганск U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
