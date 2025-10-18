Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 октября 2025, 06:28 |
16
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Динамо

Ggbet 7.50 – 4.50 – 1.47

17:00 Манчестер Сити – Эвертон

Ggbet 1.42 – 5.20 – 8.45

17:15 Барселона – Жирона

Ggbet 1.24 – 7.70 – 12.30

18:00 Полесье – Шахтер

Ggbet 4.26 – 3.65 – 1.90

19:30 Фулхэм – Арсенал

Ggbet 6.27 – 4.39 – 1.59

19:30 Бавария – Боруссия Д

Ggbet 1.39 – 5.91 – 7.95

21:45 Рома – Интер

Ggbet 3.40 – 3.32 – 2.39

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

