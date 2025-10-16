Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 октября второй номер рейтинга АТР Янник Синнер из Италии продолжит выступления на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.

В полуфинале итальянец сыграет против представителя Сербии Новака Джоковича (АТР 5). Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

На уровне Тура Янник и Новак провели 10 очных противостояний. Счет 6:4 в пользу Синнера.

Победитель противостояния в финале сыграет либо против Карлоса Алькараса, сыграет либо против Новака Джоковича.