Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира Six Kings Slam 2025
16 октября второй номер рейтинга АТР Янник Синнер из Италии продолжит выступления на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.
В полуфинале итальянец сыграет против представителя Сербии Новака Джоковича (АТР 5). Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
На уровне Тура Янник и Новак провели 10 очных противостояний. Счет 6:4 в пользу Синнера.
Победитель противостояния в финале сыграет либо против Карлоса Алькараса, сыграет либо против Новака Джоковича.
