Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Другие новости
16 октября 2025, 20:05 |
109
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира Six Kings Slam 2025

16 октября 2025, 20:05 |
109
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

16 октября второй номер рейтинга АТР Янник Синнер из Италии продолжит выступления на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.

В полуфинале итальянец сыграет против представителя Сербии Новака Джоковича (АТР 5). Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На уровне Тура Янник и Новак провели 10 очных противостояний. Счет 6:4 в пользу Синнера.

Победитель противостояния в финале сыграет либо против Карлоса Алькараса, сыграет либо против Новака Джоковича.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Six Kings Slam Янник Синнер Новак Джокович смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор
Теннис | 16 октября 2025, 18:27 0
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16 октября 2025, 17:22 0
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой

Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 16.10.2025, 17:18
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16.10.2025, 06:23
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футбол | 16.10.2025, 06:22
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 10
Футбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 5
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем