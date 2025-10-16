Когда сыграют Динамо и Шахтер? Известно расписание 1/8 финала Кубка Украины

УАФ утвердила даты проведения и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Встречи пройдут с 28 по 30 октября.

«Динамо» и «Шахтер» сыграют в Киеве 29 октября в 18:00.

Дату матча «Локомотив» – «Нива Винница» объявят позднее.

Расписание 1/8 финала Кубка Украины

28 октября (вторник)

Чернигов – Лесное 12:00

Буковина – Нива Тернополь 14:30

29 октября (среда)

Виктория – Ингулец 12:00

ЛНЗ – Рух 14:30

Динамо – Шахтёр 18:00

30 октября (четверг)

Агротех – Феникс-Мариуполь 12:00

Металлист 1925 – Агробизнес 17:00