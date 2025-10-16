Кубок Украины16 октября 2025, 20:23 | Обновлено 16 октября 2025, 21:15
Когда сыграют Динамо и Шахтер? Известно расписание 1/8 финала Кубка Украины
Матчи пройдут с 28 по 30 октября
16 октября 2025, 20:23 | Обновлено 16 октября 2025, 21:15
УАФ утвердила даты проведения и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины.
Встречи пройдут с 28 по 30 октября.
«Динамо» и «Шахтер» сыграют в Киеве 29 октября в 18:00.
Дату матча «Локомотив» – «Нива Винница» объявят позднее.
Расписание 1/8 финала Кубка Украины
28 октября (вторник)
Чернигов – Лесное 12:00
Буковина – Нива Тернополь 14:30
29 октября (среда)
Виктория – Ингулец 12:00
ЛНЗ – Рух 14:30
Динамо – Шахтёр 18:00
30 октября (четверг)
Агротех – Феникс-Мариуполь 12:00
Металлист 1925 – Агробизнес 17:00
