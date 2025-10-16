Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
16 октября 2025, 11:41 | Обновлено 16 октября 2025, 11:42
Бывший вратарь ПСЖ завершил карьеру, просидев год без клуба

Александр Летелье простился с футболом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Летелье

34-летний французский голкипер Александр Летелье сообщил на своей странице в Instagram о завершении профессиональной карьеры футболиста.

В течение сезона 2024/25 Летелье находился в статусе свободного агента, что стало одной из причин его решения уйти из спорта.

Последним клубом вратаря стал французский ПСЖ, контракт с которым он имел с 2010 года.

Хотя Летелье является воспитанником столичного клуба, за основную команду ПСЖ ему удалось сыграть всего дважды – большую часть карьеры голкипер провел в арендах.

Заявление Летелье в социальной сети:

«Конец…

После целого года, проведенного в одиночной работе в поисках нового проекта, и после долгих размышлений, пришло время принять решение и закрыть страницу моей карьеры профессионального игрока.

Мне повезло жить своей страстью на протяжении 15 лет, выигрывать титулы и общаться с невероятными игроками.

Это трудное решение, ведь футбол дал мне так много: эмоции, дружбу, жизненные уроки и воспоминания, которые останутся навсегда.

Моей жене – спасибо за твою любовь, за то, что сопровождала меня в этом приключении, за терпение и поддержку в хорошие и трудные моменты. Моей семье и друзьям – спасибо, что были рядом и поддерживали меня везде, несмотря на расстояние, и оставались такими же, какими всегда были.

Всем президентам, руководителям, тренерам, тренерам вратарей, членам штаба, врачам, физиотерапевтам, интендантам, сотрудникам и, конечно, игрокам: спасибо за ваше доверие, требования, советы и присутствие – все это способствовало этим замечательным годам и формированию того человека, которым я стал.

Всем клубам – спасибо, что позволили мне носить ваши футболки и защищать ваши цвета. Жизнь дала мне привилегию начать в молодежной академии и завершить карьеру с гордостью в моем клубе навсегда – Пари Сен-Жермен.

Фанатам всех клубов – спасибо за вашу поддержку и энергию, которую вы мне передавали. Спасибо тебе, Джимми, что был рядом в течение года, работал усердно и с хорошим настроением, надеясь найти новый проект.

Это не прощание с футболом… просто конец большой главы. Эта страсть всегда останется частью меня, так или иначе.

От всего сердца – спасибо всем».

Андрей Витренко
