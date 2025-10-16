Контракт истекает. Барселона и Бавария охотятся за известным форвардом

25-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович оказался в сфере интересов двух европейских грандов в связи с окончанием контракта с «зебрами» по завершении сезона 2025/26.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «Барселона» и «Бавария» обратились к туринскому клубу за дополнительной информацией о футболисте.

Оба клуба рассматривают возможность перехода Душана на правах свободного агента следующим летом.

Влахович перешел в туринский клуб зимой 2022 года. На счету форварда – 153 матча, 62 забитых мяча и 15 голевых передач.