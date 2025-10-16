Контракт истекает. Барселона и Бавария охотятся за известным форвардом
«Ювентус» получил запрос на информацию о Душане Влаховиче
25-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович оказался в сфере интересов двух европейских грандов в связи с окончанием контракта с «зебрами» по завершении сезона 2025/26.
Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «Барселона» и «Бавария» обратились к туринскому клубу за дополнительной информацией о футболисте.
Оба клуба рассматривают возможность перехода Душана на правах свободного агента следующим летом.
Влахович перешел в туринский клуб зимой 2022 года. На счету форварда – 153 матча, 62 забитых мяча и 15 голевых передач.
#Barça and #BayernMunich have asked info for Dusan #Vlahovic as a free agent for the next season. #transfers https://t.co/45Ky3qWA8D— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 15, 2025
