Игрок сборной Украины проходит лечение. Клуб делает все возможное

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков проходит интенсивный курс лечения, чтобы как можно скорее восстановиться после травмы.

По информации источника, турецкий клуб стремится вернуть Александра к общей группе перед дерби против «Ризеспора».

Сам Зубков настроен выйти на поле, несмотря на дискомфорт в спине, в то время как клубные врачи прилагают максимум усилий, чтобы помочь футболисту полностью восстановиться.

В случае если план быстрого восстановления не сработает, «Трабзонспор» не станет рисковать здоровьем игрока и рассмотрит альтернативные варианты на его позицию.

Матч между «Ризеспором» и «Трабзонспором» состоится 18 октября, начало – в 17:00.

Напомним, что из-за травмы Александр пропустил октябрьские матчи сборной Украины, в которых национальная команда набрала максимум очков.