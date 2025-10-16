Игрок сборной Украины проходит лечение. Клуб делает все возможное
«Трабзонспор» хочет вернуть Александра Зубкова к следующему поединку
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков проходит интенсивный курс лечения, чтобы как можно скорее восстановиться после травмы.
По информации источника, турецкий клуб стремится вернуть Александра к общей группе перед дерби против «Ризеспора».
Сам Зубков настроен выйти на поле, несмотря на дискомфорт в спине, в то время как клубные врачи прилагают максимум усилий, чтобы помочь футболисту полностью восстановиться.
В случае если план быстрого восстановления не сработает, «Трабзонспор» не станет рисковать здоровьем игрока и рассмотрит альтернативные варианты на его позицию.
Матч между «Ризеспором» и «Трабзонспором» состоится 18 октября, начало – в 17:00.
Напомним, что из-за травмы Александр пропустил октябрьские матчи сборной Украины, в которых национальная команда набрала максимум очков.
