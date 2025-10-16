Игрок сборной Украины проходит лечение. Клуб делает все возможное

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 октября 2025, 09:59 | Обновлено 16 октября 2025, 10:03
«Трабзонспор» хочет вернуть Александра Зубкова к следующему поединку

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков проходит интенсивный курс лечения, чтобы как можно скорее восстановиться после травмы.

По информации источника, турецкий клуб стремится вернуть Александра к общей группе перед дерби против «Ризеспора».

Сам Зубков настроен выйти на поле, несмотря на дискомфорт в спине, в то время как клубные врачи прилагают максимум усилий, чтобы помочь футболисту полностью восстановиться.

В случае если план быстрого восстановления не сработает, «Трабзонспор» не станет рисковать здоровьем игрока и рассмотрит альтернативные варианты на его позицию.

Матч между «Ризеспором» и «Трабзонспором» состоится 18 октября, начало – в 17:00.

Напомним, что из-за травмы Александр пропустил октябрьские матчи сборной Украины, в которых национальная команда набрала максимум очков.

Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу травма Ризеспор
Андрей Витренко Источник: Fanatik
