Травмировался в сборной. Молодой проспект Брентфорда порвал кресты

Молодой хавбек «Брентфорда» Антони Миламбо получил травму колена, выступая за сборную Нидерландов U-21 в матче против боснийцев в квалификации ЧЕ-2027 U-21 (0:0).

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Миламбо:

«Будущее атаки «Брентфорда» Антони Миламбо, которого «пчелы» купили за €20 млн этим летом, разорвал кресты, выступая за Нидерланды U-21.

Очень неприятная травма, так как она выведет игрока из игры до конца сезона. Несмотря на молодой возраст, Антони здорово проявил себя в «Фейеноорде», чем заслужил внимание клуба АПЛ и солидную стоимость. В этом сезоне он активно привлекался к играм первой команды и проходил процесс адаптации.

Это уже второй подряд случай, когда главный трансфер в атаку «Брентфорда» получает серьезную травму и пропускает сезон. В прошлом сезоне такая судьба постигла Игора Тиаго, который сейчас восстановился и в этом сезоне успешно выполняет роль главного страйкера лондонцев».

Сообщение Брентфорда

Antoni Milambo will undergo surgery and be in rehabilitation for the remainder of the season after he suffered an anterior cruciate ligament injury on international duty with Netherlands Under-21s



We're all with you, Antoni 🙏 — Brentford FC (@BrentfordFC) October 15, 2025

Фотогалерея