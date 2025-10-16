Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Травмировался в сборной. Молодой проспект Брентфорда порвал кресты
Англия
16 октября 2025, 04:41 | Обновлено 16 октября 2025, 05:16
Травмировался в сборной. Молодой проспект Брентфорда порвал кресты

Антони Миламбо получил травму, выступая за сборную Нидерландов U-21

Травмировался в сборной. Молодой проспект Брентфорда порвал кресты
Getty Images/Global Images Ukraine

Молодой хавбек «Брентфорда» Антони Миламбо получил травму колена, выступая за сборную Нидерландов U-21 в матче против боснийцев в квалификации ЧЕ-2027 U-21 (0:0).

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Миламбо:

«Будущее атаки «Брентфорда» Антони Миламбо, которого «пчелы» купили за €20 млн этим летом, разорвал кресты, выступая за Нидерланды U-21.

Очень неприятная травма, так как она выведет игрока из игры до конца сезона. Несмотря на молодой возраст, Антони здорово проявил себя в «Фейеноорде», чем заслужил внимание клуба АПЛ и солидную стоимость. В этом сезоне он активно привлекался к играм первой команды и проходил процесс адаптации.

Это уже второй подряд случай, когда главный трансфер в атаку «Брентфорда» получает серьезную травму и пропускает сезон. В прошлом сезоне такая судьба постигла Игора Тиаго, который сейчас восстановился и в этом сезоне успешно выполняет роль главного страйкера лондонцев».

Сообщение Брентфорда

Фотогалерея

Брентфорд Антони Миламбо травма травма колена сборная Нидерландов по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 Игор Тиаго
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Комментарии 0
