Украина. Первая лига
16 октября 2025, 03:54 | Обновлено 16 октября 2025, 04:55
Четверо вернутся в игру. Клуб Первой лиги получит усиление из лазарета

Владислав Кучерук, Денис Долинский, Максим Бойко и Артем Шпыренок

ФК Виктория Сумы

Сумская «Виктория», команда Первой лиги, получит серьезное пополнение состава.

До конца октября в общую группу должны вернуться сразу четыре ключевых игрока команды.

В списке: вратарь Владислав Кучерук, защитник Денис Долинский, полузащитник Максим Бойко и нападающий Артем Шпыренок.

Это значительно усугубит команду перед предстоящими матчами и позволит тренерскому штабу работать с полным набором основных исполнителей.

Виктория Сумы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Владислав Кучерук Максим Бойко возвращение травма Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
