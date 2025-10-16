Четверо вернутся в игру. Клуб Первой лиги получит усиление из лазарета

Сумская «Виктория», команда Первой лиги, получит серьезное пополнение состава.

До конца октября в общую группу должны вернуться сразу четыре ключевых игрока команды.

В списке: вратарь Владислав Кучерук, защитник Денис Долинский, полузащитник Максим Бойко и нападающий Артем Шпыренок.

Это значительно усугубит команду перед предстоящими матчами и позволит тренерскому штабу работать с полным набором основных исполнителей.