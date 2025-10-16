Украина. Первая лига16 октября 2025, 03:54 | Обновлено 16 октября 2025, 04:55
Четверо вернутся в игру. Клуб Первой лиги получит усиление из лазарета
Владислав Кучерук, Денис Долинский, Максим Бойко и Артем Шпыренок
Сумская «Виктория», команда Первой лиги, получит серьезное пополнение состава.
До конца октября в общую группу должны вернуться сразу четыре ключевых игрока команды.
В списке: вратарь Владислав Кучерук, защитник Денис Долинский, полузащитник Максим Бойко и нападающий Артем Шпыренок.
Это значительно усугубит команду перед предстоящими матчами и позволит тренерскому штабу работать с полным набором основных исполнителей.
Первая лига. Виктория разгромила запорожский Металлург
