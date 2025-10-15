Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
15 октября 2025, 20:21 |
0

ДИРЯВКА: «Это должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым»

Экс-игрок сборной Украины ответил на вопрос Sport.ua о причинах неуверенной игры

Сергей Дирявка

Экс-защитник сборной Украины Сергей Дирявка в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на вопрос о причинах не самой уверенной игры подопечных Сергея Реброва в матчах квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1):

«Пожалуй, не хватало сбалансированности в действиях, но это уже должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым. Важно, что времени для анализа еще достаточно. Думаю, что и рулевому не стоит подсказывать, кто играл хорошо, а кто не дотянул до своего уровня.

Знаете, сейчас главное обойтись без эйфории, как игрокам, так и болельщикам. Будем считать, что наши ребята взяли «свои» очки, вот если бы они взяли верх над теми же хорватами, то можно было бы сказать, что подопечные Реброва прыгнули выше головы».

Следующие поединки сборная Украины проведет в ноябре: проти Франции (13.11) и против Исландии (16.11).

По итогам четырех туров квалификационной группы D сине-желтые занимают второе место с 7 очками, отставая от лидера Франции на 3 пункта (10). Исландия идет третьей (4), Азербайджан – четвертый (1).

Сергей Дирявка сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
