  4. Афанасьев рассудит Полесье – Шахтер. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 19:20 |
Афанасьев рассудит Полесье – Шахтер. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ

Комитет арбитров определился с судьями на матчи 9-го тура УПЛ

Динамо Киев

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на матчи 9-го тура УПЛ 2025/26.

17 октября, пятница

15:30. Полтава – Оболонь. Арбитр – Дмитрий Евтухов, VAR – Денис Резников

18 октября, суббота

3:00. Рух – Кривбасс. Арбитр – Алексей Деревинский, VAR – Денис Шурман

15:30. Заря – Динамо. Арбитр – Александр Шандор, VAR – Игорь Пасхал

18:00. Полесье – Шахтер. Арбитр – Александр Афанасьев, VAR – Николай Балакін

19 октября, воскресенье

13:00. ЛНЗ – Колос. Арбитр – Виталий Романов, VAR – Александр Омельченко

15:30. Верес – Александрия. Арбитр – София Причина, VAR – Дмитрий Панчишин

18:00. Карпаты – Эпицентр. Арбитр – Евгений Цибулько, VAR – Клим Заброда

20 октября, понедельник

18:00. Кудровка – Металлист 1925. Арбитр – Михаил Райда, VAR – Роман Блавацкий

Иван Чирко Источник: Комитет арбитров УАФ
