Афанасьев рассудит Полесье – Шахтер. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ
Комитет арбитров определился с судьями на матчи 9-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на матчи 9-го тура УПЛ 2025/26.
17 октября, пятница
15:30. Полтава – Оболонь. Арбитр – Дмитрий Евтухов, VAR – Денис Резников
18 октября, суббота
3:00. Рух – Кривбасс. Арбитр – Алексей Деревинский, VAR – Денис Шурман
15:30. Заря – Динамо. Арбитр – Александр Шандор, VAR – Игорь Пасхал
18:00. Полесье – Шахтер. Арбитр – Александр Афанасьев, VAR – Николай Балакін
19 октября, воскресенье
13:00. ЛНЗ – Колос. Арбитр – Виталий Романов, VAR – Александр Омельченко
15:30. Верес – Александрия. Арбитр – София Причина, VAR – Дмитрий Панчишин
18:00. Карпаты – Эпицентр. Арбитр – Евгений Цибулько, VAR – Клим Заброда
20 октября, понедельник
18:00. Кудровка – Металлист 1925. Арбитр – Михаил Райда, VAR – Роман Блавацкий
