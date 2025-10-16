Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2026. Тренер ждет неожиданностей.

– Азербайджан способен испортить нервы французам и исландцам?

– Почему нет? Ведь они испортили нам настроение в сентябре. Думаю, Исландии на своем поле азербайджанцы способны дать бой. Исходя из нынешней ситуации в группе, сборная Украины обязана занять второе место и выйти в стыковые матчи.

