Чемпионат мира
16 октября 2025, 21:23 |
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»

Известный тренер считает, что команда должна занять второе место в группе

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2026. Тренер ждет неожиданностей.

– Азербайджан способен испортить нервы французам и исландцам?
– Почему нет? Ведь они испортили нам настроение в сентябре. Думаю, Исландии на своем поле азербайджанцы способны дать бой. Исходя из нынешней ситуации в группе, сборная Украины обязана занять второе место и выйти в стыковые матчи.

Ранее украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко.

Al Fredli
Маркевич з Сабо люблять давати інтерв'ю і прогнози різним масмедиа.Бо нізащо не відповідають.Це щє називають -  просто потеревенькати.
