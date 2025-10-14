Фортуна Йерринг (Ж) – Ворскла (Ж). Прогноз на матч отбора Кубка Европы
Матч начнется 15 октября в 19:00 по Киеву
В среду, 15 октября, состоится 2-й поединок финального этапа квалификации Женского Кубка Европы между «Фортуной Йерринг» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый матч завершился вничью 1:1.
Фортуна Йерринг Ж
Действующий чемпион Дании демонстрирует достаточно неплохие результаты в текущем сезоне. За 9 игр чемпионата клуба удалось получить 21 зачетный балл, что позволяет ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 1-го места на данный момент составляет 3 очка.
В квалификации женской Лиги чемпионов «Фортуна» смогла одолеть «Хиберниан» и «Янг Бойз», однако потерпела поражение от «Санкт-Пельтена» и вылетела в отбор ниже по рангу турнира.
Ворскла Ж
Также достойные результаты показывает и полтавский коллектив. После 8 игр чемпионата Украины клуб имеет на счету 24 балла и занимает 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайших конкурентов благодаря дополнительным показателям (но у «Ворсклы» есть игра в запасе).
В квалификации женской Лиги чемпионов украинки победили грузинскую «Гурию» и литовскую «Гинтру», однако потерпели поражение от бельгийского «Лувена», из-за чего сейчас и выступают на текущем отборе.
Личные встречи
До поединка на минувшей неделе, завершившейся вничью 1:1, команды ни разу не играли в очных играх.
Интересные факты
- «Фортуна» пропустила всего 2 мяча в текущем сезоне чемпионата Дании – лучший показатель среди всех команд.
- В 8-х играх чемпионата Украины в текущем сезоне «Ворскла» забила 30 голов – 2-й лучший результат среди всех команд.
- В последних 8 домашних играх «Фортуна» одержала 5 побед, дважды сыграла вничью и 1 раз проиграла.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74.
19:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гуцуляк настроен уйти из Полесья
Легенда «Динамо» – об Иване Калюжном