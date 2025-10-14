Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
14 октября 2025, 22:06
ВИДЕО. Вернулся из сборной. Крапивцов провел тренировку с Жироной

Владислав присоединился к расположению испанского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер Владислав Крапивцов присоединился к «Жироне» после матчей молодежного чемпионата мира.

Сборная Украины н турнире добралась до 1/8 финала, где со счетом 0:1 уступила испанцам.

Владислав покинул расположение команды и вернулся в испанский клуб, где уже успел провести тренировку с основной группой. Ванат к команде еще не присоединился, как и Виктор Цыганков – первый со сборной Украины играл матчи отбора чемпионата мира, а второй восстанавливает от травмы.

В текущем сезоне Владислав Крапивцов провел 2 матча на клубном уровне, в которых пропустил 6 мячей.

