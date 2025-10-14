ВИДЕО. Вернулся из сборной. Крапивцов провел тренировку с Жироной
Владислав присоединился к расположению испанского клуба
Украинский голкипер Владислав Крапивцов присоединился к «Жироне» после матчей молодежного чемпионата мира.
Сборная Украины н турнире добралась до 1/8 финала, где со счетом 0:1 уступила испанцам.
Владислав покинул расположение команды и вернулся в испанский клуб, где уже успел провести тренировку с основной группой. Ванат к команде еще не присоединился, как и Виктор Цыганков – первый со сборной Украины играл матчи отбора чемпионата мира, а второй восстанавливает от травмы.
В текущем сезоне Владислав Крапивцов провел 2 матча на клубном уровне, в которых пропустил 6 мячей.
💪 Preparant el duel del dissabte! pic.twitter.com/P9nzTdy89k— Girona FC (@GironaFC) October 14, 2025
