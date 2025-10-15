Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВЕРНИДУБ дал совет Реброву: «Это нездоровая ситуация, так делать не нужно»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 00:02 |
660
1

Известный тренер – об игре на результат

УАФ. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб посоветовал главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву не играть на сохранение счета.

– Ребров после матча вчера сказал, что «игроки психологически понимают: достигли этого результата и пытались сохранить его». Насколько такая ситуация вообще здорова?

– Для меня это нездоровая ситуация. Потому что если ты начинаешь сохранять результат, очень редко когда ты этого достигаешь. Также это было и в игре в Азербайджане. Поэтому над этим нужно работать, чтобы не допускать этого.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Юрий Вернидуб Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Комментарии 1
Arera
Вернидуба на трон! Сирожу вон!
Ответить
+1
