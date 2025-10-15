ВЕРНИДУБ дал совет Реброву: «Это нездоровая ситуация, так делать не нужно»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб посоветовал главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву не играть на сохранение счета.

– Ребров после матча вчера сказал, что «игроки психологически понимают: достигли этого результата и пытались сохранить его». Насколько такая ситуация вообще здорова?

– Для меня это нездоровая ситуация. Потому что если ты начинаешь сохранять результат, очень редко когда ты этого достигаешь. Также это было и в игре в Азербайджане. Поэтому над этим нужно работать, чтобы не допускать этого.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.