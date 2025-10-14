Ребров стал 5-м тренером, который провел 30 матчей во главе сборной Украины
Под руководством юбиляра наша команда 13 встреч выиграла, 8 завершила вничью, 8 проиграла
Матч с Азербайджаном (2:1) стал 30-м для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он стал пятым наставником национальной дружины, достигшим этого рубежа. В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 8 – в Лиге наций, в 4-х – в чемпионатах мира и товарищеских поединках, 2 – в международных турнирах.
Под руководством юбиляра сборная 14 встреч выиграла, 8 завершила вничью, 8 проиграла, 48 мячей забила, 42 пропустила. За время работы с командой Ребров задействовал 46 игроков, в том числе 17 новичков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Германия
|
3:3 (г)
|
5-й
|
12.09.2023
|
ОЧЕ
|
Италия
|
1:2 (г)
|
10-й
|
26.03.2024
|
ОЧЕ
|
Исландия
|
2:1 (д)
|
15-й
|
21.06.2024
|
ФЧЕ
|
Словакия
|
2:1 (н)
|
20-й
|
14.10.2024
|
ЛН
|
Чехия
|
1:1 (д)
|
25-й
|
07.06.2025
|
МТ
|
Канада
|
2:4 (г)
|
30-й
|
13.10.2025
|
ОЧМ
|
Азербайджан
|
2:1 (д)
ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
