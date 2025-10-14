Ребров стал 5-м тренером, который провел 30 матчей во главе сборной Украины

Матч с Азербайджаном (2:1) стал 30-м для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он стал пятым наставником национальной дружины, достигшим этого рубежа. В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 8 – в Лиге наций, в 4-х – в чемпионатах мира и товарищеских поединках, 2 – в международных турнирах.

Под руководством юбиляра сборная 14 встреч выиграла, 8 завершила вничью, 8 проиграла, 48 мячей забила, 42 пропустила. За время работы с командой Ребров задействовал 46 игроков, в том числе 17 новичков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 12.06.2023 ТМ Германия 3:3 (г) 5-й 12.09.2023 ОЧЕ Италия 1:2 (г) 10-й 26.03.2024 ОЧЕ Исландия 2:1 (д) 15-й 21.06.2024 ФЧЕ Словакия 2:1 (н) 20-й 14.10.2024 ЛН Чехия 1:1 (д) 25-й 07.06.2025 МТ Канада 2:4 (г) 30-й 13.10.2025 ОЧМ Азербайджан 2:1 (д)

ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.