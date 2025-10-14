Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров стал 5-м тренером, который провел 30 матчей во главе сборной Украины
Чемпионат мира
14 октября 2025, 10:59 | Обновлено 14 октября 2025, 11:12
Ребров стал 5-м тренером, который провел 30 матчей во главе сборной Украины

Под руководством юбиляра наша команда 13 встреч выиграла, 8 завершила вничью, 8 проиграла

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч с Азербайджаном (2:1) стал 30-м для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он стал пятым наставником национальной дружины, достигшим этого рубежа. В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 8 – в Лиге наций, в 4-х – в чемпионатах мира и товарищеских поединках, 2 – в международных турнирах.

Под руководством юбиляра сборная 14 встреч выиграла, 8 завершила вничью, 8 проиграла, 48 мячей забила, 42 пропустила. За время работы с командой Ребров задействовал 46 игроков, в том числе 17 новичков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

12.06.2023

ТМ

Германия

3:3 (г)

5-й

12.09.2023

ОЧЕ

Италия

1:2 (г)

10-й

26.03.2024

ОЧЕ

Исландия

2:1 (д)

15-й

21.06.2024

ФЧЕ

Словакия

2:1 (н)

20-й

14.10.2024

ЛН

Чехия

1:1 (д)

25-й

07.06.2025

МТ

Канада

2:4 (г)

30-й

13.10.2025

ОЧМ

Азербайджан

2:1 (д)

ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
«Стоит он 90 миллионов?» Леоненко нашел виновного в голе Азербайджана
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
цифры и факты Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
