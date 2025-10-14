«Стоит он 90 миллионов?» Леоненко нашел виновного в голе Азербайджана

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко высказался о пропущенном голе национальной команды в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Мне кажется, Ребров не видит, что правый фланг провисает. Это хорошо, что Гуцуляк забивает, но Конопля совсем не умеет отбирать. Пропущенный гол снова пришел с его фланга. Гуцуляк снова не успел, хотя там был кикс от Забарного, на профессиональном жаргоне это называется «понюхал мяч». Илья, можно сказать, начал атаку Азербайджана. Такое тоже бывает.

Теперь можно и задуматься, стоит он 90 миллионов или нет. Но я против Забарного вообще ничего не имею. Он нормальный защитник, нормальный парень, а ошибки делают все».