Чемпионат мира
20 октября 2025, 07:42 |
0

Йожеф САБО: «Они могут наказать сборную Украины»

Известный тренер – о двух следующих матчах в отборе

Йожеф САБО: «Они могут наказать сборную Украины»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо поделился мыслями о двух следующих матчах сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2026 года.

«Как по мне, для нас главная игра – поединок против Исландии, которую нужно будет только побеждать и со второго места выходить в плей-офф. Но сложно будет с ними, могут и наказать нас, я уже не говорю о матче с Францией», – сказал Сабо.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Йожеф Сабо сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
