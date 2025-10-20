Йожеф САБО: «Они могут наказать сборную Украины»

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо поделился мыслями о двух следующих матчах сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2026 года.

«Как по мне, для нас главная игра – поединок против Исландии, которую нужно будет только побеждать и со второго места выходить в плей-офф. Но сложно будет с ними, могут и наказать нас, я уже не говорю о матче с Францией», – сказал Сабо.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.