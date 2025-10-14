Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 13:47 | Обновлено 14 октября 2025, 14:05
Сабо назвал игрока, к которому нет претензий после матча с Азербайджаном

Известный тренер оценил игру голкипера Анатолий Трубина в поединке сборной Украины

Сабо назвал игрока, к которому нет претензий после матча с Азербайджаном
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

В понедельник, 13 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

Бывший тренер «сине-желтых» Йожеф Сабо назвал игрока, к которому нет никаких претензий после игры в Кракове. Специалист встал на защиту голкипера Анатолия Трубина:

– Вчера не то чтобы ошибался, но снова не выручил с голом Анатолий Трубин, однако Сергей Ребров упорно верит в него.

– Если мы говорим сугубо об игре с Азербайджаном, то вопросов к Трубину нет. В пропущенном голе он не виновен, его никто из защитников не подстраховал. Здесь о другом нужно говорить.

Пропускать голы в концовке игры или тайма... Три защитника было, а игрок Азербайджана в итоге опередил всех... Такое впечатление, что наши ребята спали или мыслями уже были в раздевалке, – считает Сабо.

После четырех туров сборная Украины набрала семь баллов и закрепилась на второй позиции в турнирной таблице. Лидером квартета D осталась команда Франции, которая опережает подопечных Сергея Реброва на два пункта.

