Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Руни устроила мужу сюрприз: вертолет и особенное место
Другие новости
14 октября 2025, 02:36 | Обновлено 14 октября 2025, 02:38
104
0

Повод позавидовать Уэйну Руни...

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Уэйн Руни отметил 40-летие в образе Фредди Меркьюри, устроив музыкальную вечеринку в стиле Queen.

Футболист надел голубые джинсы, белую майку, кожаную кепку и исполнил хиты легендарной группы.

Праздник организовала его жена Колин, устроив сюрприз – вертолеты доставили пару и друзей в роскошное поместье на озере в Котсуолдсе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Источник сообщил The Sun: «Уэйн обожает петь, но в роли Фредди он был просто в своей стихии».

Колин выбрала выходные во время международной паузы, когда у мужа не было работы эксперта Match of the Day.

Недавно Руни признался, что жена спасла ему жизнь, не дав спиться: «Если бы не она – меня бы уже не было».

По теме:
ФОТО. У одноклубника Зинченка могут усыпить собаку. Он просто «забыл»
ФОТО. Родители звезды Реала разошлись. Они были вместе более 20 лет
ФОТО. Нападающий Челси крупно проштрафился на роскошном авто
фото Уэйн Руни lifestyle Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
