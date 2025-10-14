ФОТО. Жена Руни устроила мужу сюрприз: вертолет и особенное место

Уэйн Руни отметил 40-летие в образе Фредди Меркьюри, устроив музыкальную вечеринку в стиле Queen.

Футболист надел голубые джинсы, белую майку, кожаную кепку и исполнил хиты легендарной группы.

Праздник организовала его жена Колин, устроив сюрприз – вертолеты доставили пару и друзей в роскошное поместье на озере в Котсуолдсе.

Источник сообщил The Sun: «Уэйн обожает петь, но в роли Фредди он был просто в своей стихии».

Колин выбрала выходные во время международной паузы, когда у мужа не было работы эксперта Match of the Day.

Недавно Руни признался, что жена спасла ему жизнь, не дав спиться: «Если бы не она – меня бы уже не было».