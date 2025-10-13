Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 октября 2025, 23:02 | Обновлено 13 октября 2025, 23:34
ФОТО. «У него просто нет жизни»: мама Мбаппе рассказала про сына

Файза Ламари откровенно про жизнь Килиана Мбаппе

ФОТО. «У него просто нет жизни»: мама Мбаппе рассказала про сына
Instagram. Килиан Мбаппе

Мама Килиана Мбаппе заявила, что звезда «Реала» «не имеет жизни» вне футбола и не успевает строить отношения.

26-летний француз блистает в Мадриде – 44 гола в прошлом сезоне и 14 в нынешнем, но, по словам матери Файзы Ламари, вне футбольного поля у него нет баланса.

«Он чувствует себя комфортнее на поле, чем вне его. У него нет жизни за пределами футбола – это его выбор», – сказала Ламари в интервью Le Parisien.

«Я спрашивала, не хочет ли он девушку, а он ответил: «Ты представляешь женщину в этом хаосе?». Он даже ездил на старом Peugeot 206, чтобы почувствовать обычную жизнь».

По ее словам, сын не может спокойно пройтись по улице, и это ее «печалит».

«Иногда я думаю, что у него может случиться психологический кризис. Все, что вокруг него – слишком много. У него просто нет жизни», – добавила она.

Ламари вспомнила, что почувствовала «отдаление» сына после победы на ЧМ-2018: «Когда я увидела, как он идет по Єлисейским полям, я поняла, что он уходит. Я называла его Джастином Бибером – он словно из Бонди попал в фильм».

Килиан Мбаппе Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Источник: The Sun
